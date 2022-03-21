بدءا من مباريات السعودية ضد الصين والإمارات مع العراق.. beIN sports تنقل تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توصله لاتفاقية مع قنوات ”بي إن سبورتس، كي تصبح شريكا ناقلا للمباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، المقررة يومي 24 و29 آذار/مارس 2022.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الإثنين، فقد حصلت قنوات ”بي إن“ الرياضية على حقوق بث المباريات المرتقبة في كل من الجزائر والبحرين وتشاد وجيبوتي ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وقطر والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.

🚨 ستقوم قنوات بي إن سبورت @beINSPORTS بنقل المباريات المتبقية في #التصفيات_الآسيوية – الطريق إلى قطر المقررة يومي 24 و29 آذار/مارس 2022 في مناطق محدّدة من خلال 4⃣ قنوات مخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي!https://t.co/FOSkzSDwnL — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) March 21, 2022

وسيتم نقل المباريات بدءا من مباريات السعودية ضد الصين والإمارات مع العراق واليابان مع أستراليا.

وستظل حقوق النقل في السعودية والإمارات مع ssc وقنوات أبوظبي الرياضية.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية برصيد 19 نقطة وحال فوزه على نظيره الصيني، يوم الخميس، سيتأهل رسميا إلى كأس العالم 2022 بقطر.

بينما انتهت المباراة الأولى بين المنتخبين العراقي والإماراتي بالتعادل 2/2 على استاد زعبيل في نادي الوصل في أكتوبر الماضي.

ويملك منتخب الإمارات 9 نقاط من 8 مباريات، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، في المقابل يملك منتخب العراق 5 نقاط من 8 مباريات في المركز الخامس، علمًا بأن منتخبي إيران، وكوريا الجنوبية، ضمنا التأهل للمونديال عن المجموعة الأولى، حيث يتصدر منتخب إيران الترتيب برصيد 22 نقطة مقابل 20 نقطة لمنتخب كوريا الجنوبية.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وأكدت شبكة ”بي إن“ أنها ستقوم بإطلاق 4 قنوات مخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي بي إن سبورت AFC، وبي إن سبورت 1 AFC، وبي إن سبورت 2 AFC، وبي إن سبورت 3 AFC، والتي ستقوم بعرض المباريات وفق أحدث تقنيات البث الرقمي 4K وتعليق عالمي المستوى.

وأكد البيان، أنه سيتم تقديم تغطية شاملة للمشاهدين، وسيكون التعليق على المباريات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ووصلت مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم إلى مرحلة الحسم، حيث تطمح المنتخبات المتنافسة في حسم بطاقات التأهل بالجولتين التاسعة والعاشرة.

وفي المجموعة الأولى ضمنت إيران وكوريا الجنوبية حسم بطاقتي التأهل المباشر، وهما تتنافسان الآن من أجل الفوز بالصدارة، في حين تتنافس منتخبات الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

أما في المجموعة الثانية فإن ثلاثة منتخبات تتنافس على بطاقتي التأهل المباشر، حيث تتصدر السعودية أمام اليابان الثانية وأستراليا الثالثة.