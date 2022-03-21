صحيفة تركية تكشف تفاصيل عرض بشكتاش لضم تاليسكا نجم النصر السعودي

كشفت صحيفة ”Fotomac“ العرض المالي الذي قدمته إدارة بشكتاش التركي من أجل الحصول على خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، رغم نفي اللاعب أخيرا وجود أي رغبة لديه في الرحيل عن ”العالمي“.

وقالت الصحيفة التركية في تقريرها إن إدارة بشكتاش قدمت عرضًا للاعب البرازيلي يتضمن مكافآت إضافية، إذ أشارت إلى أن اللاعب قرر مغادرة نادي النصر في الميركاتو المقبل.

وأوضحت أن ”إدارة بشكتاش قدمت عرضًا بضم تاليسكا مقابل مليوني يورو للتوقيع، و1.5 مليون يورو كراتب سنوي، مع تقديم خيارات أخرى لإغراء اللاعب، مثل: مكافآت التتويج بالبطولات“.

وأكدت أن ”اللاعب ربما يعود إلى الدوري البرازيلي أو يقول نعم، للعرض التركي الذي أصبح ينظر إليه بشكل إيجابي“.

Talisca Beşiktaş'a! İşte sözleşme detayları https://t.co/Suept6q2zk — Fotomaç (@fotomac) March 21, 2022

ونقلت الصحيفة تصريحات سابقة لرئيس نادي بشكتاش، أحمد نور سيبي، إذ أكد صعوبة منح تاليسكا الراتب ذاته الذي يحصل عليه مع النصر، والذي يصل إلى 8 ملايين يورو، إلا أنه حال موافقة تاليسكا على تخفيض راتبه، فإنه (رئيس النادي) على استعداد لحمله على ظهره إذا لزم الأمر.

وأكدت أن رئيس النادي التركي يطمح لإنهاء صفقة تاليسكا، من أجل كسب ثقة الجماهير، قبل الانتخابات التي تنعقد خلال شهر مايو المقبل.

ولعب المهاجم البرازيلي لبشكتاش في موسمي 2016- 2017، إذ قدم مع الفريق التركي خلال هذه الفترة 37 هدفا، و 14 تمريرة حاسمة في 80 مباراة.

وانضم تاليسكا إلى النصر في صفقة بلغت قيمتها ثمانية ملايين يورو قادمًا من نادي غوانزو الصيني، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم يحصل خلاله على 6.5 مليون يورو في الموسم.

وكان اللاعب رد أخيرا على أحد المتابعين عبر حسابه على ”إنستغرام“، قائلا ”كل شيء على ما يرام لن أغادر“، ولكن يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات جديدة تخص اللاعب.

ولعب تاليسكا البالغ من العمر 28 عاما، سابقا لنادي بنفيكا البرتغالي في 2014 في صفقة تقدر بـ4.75 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتاليسكا حسب موقع ”ترانسفير ماركت“ 11.5 مليون يورو.

ومرّت 5 مباريات على تاليسكا مع النصر في الدوري السعودي دون أي مساهمة تهديفية منذ مباراة الاتحاد في الـ11 من فبراير حتى الجولة الـ25 أمام الفيحاء في الـ17 من مارس.

آخر أهداف تاليسكا كانت أمام الطائي فقد سجل ثنائية في ليلة فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ19 من الدوري يوم الـ16 من فبراير، ومنذ ذلك الحين لم يعرف اللاعب الطريق للشباك في الجولات التالية، مع العلم أنه غاب أمام الباطن بالجولة الـ21.

النجم البرازيلي سجل 14 هدفًا في الدوري السعودي وينافس على لقب الهداف مع أوديون إيغالو ولياندري تاوامبا ورومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 48 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد.