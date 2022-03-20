رسميا.. إعلان مواعيد المباريات المتبقية من الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في الدوري السعودي، رسميا، اليوم الأحد، مواعيد المباريات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2021/2022.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الهلال والفيحاء، المؤجلة من الجولة الـ19 يوم الثلاثاء 3 مايو، كما يلعب الهلال مع الاتفاق يوم الأربعاء 11 مايو في الجولة الـ20 من المسابقة.

🚨 لجنة المسابقات بالرابطة تعلن مواعيد مباريات الجولات من (26) إلى (30)، وتحدد موعد مؤجلتي #الفيحاء_الهلال و #الاتفاق_الهلال. 🔗 للتفاصيل 👇 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 20, 2022

وفي قمة مباريات الجولة الـ26 يلعب النصر والشباب يوم الجمعة 6 مايو، في حين يلعب الهلال مع الاتحاد يوم الأحد 15 مايو في قمة الجولة الـ27.

أما قمة النصر والأهلي في الجولة الـ28 من الدوري السعودي فتقام، يوم الجمعة 20 مايو، ويلتقي الشباب مع الأهلي يوم 29 مايو في الجولة الـ30.

وأوضحت اللجنة أن انطلاقة الجولة الـ26 ستكون في شهر مايو القادم؛ نظرًا لمشاركة أربعة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تستضيف المملكة خلالها مجموعات قسم الغرب الخمسة في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام، خلال شهر أبريل القادم.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 60 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال الذي لعب 23 مباراة.

ويأتي النصر في المركز الثالث وحصد 48 نقطة من 25 مباراة، ويتبعه الشباب وحصد 47 نقطة من 25 مباراة.

ويسعى الاتحاد للحفاظ على مسيرته الرائعة والتتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب موسم 2008/2009، في حين يأمل الهلال في الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

والهلال أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري السعودي برصيد 17 لقبا، مقابل 9 للنصر و8 للاتحاد، و6 للشباب، و3 للأهلي، ولقبين للاتفاق، ولقب للفتح.

وعلى مستوى الهدافين يتصدر أوديون إيغالو ترتيب الهدافين وسجل 19 هدفا، بواقع 12 هدفا مع الشباب و7 أهداف مع الهلال، ويليه ليندر تاوامبا لاعب التعاون وسجل 15 هدفا مع رومارينيو لاعب الاتحاد.

وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر 14 هدفا، مقابل 13 هدفا لعبدالرزاق حمدالله.