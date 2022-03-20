وليد الفراج ينتقد عدم إعلان جدول المباريات للجولات المتبقية في الدوري السعودي (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج انتقادات للرابطة واتحاد الكرة السعودي؛ بسبب عدم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن باقي جدول المباريات للجولات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي، خاصة بعد انتهاء الجولة الـ25 أمس السبت.

وقال الفراج عبر برنامج الرياضي: ”أمس، اختتمت مباريات الجولة الـ25 للدوري السعودي وتتوقف البطولة حتى ثاني يوم العيد الموافق 2 شوال، ويتبقى 44 يوما، ولو سألت أي ناد عن حجز ملعبه متى لا يدري، ولو سألتهم عن جدول الدوري لا أحد يعلم“.

وأضاف وليد الفراج: ”جدول مباريات دوري أبطال آسيا ظهر، خاصة أن المباريات ستقام في المملكة، ولكن باقي جدول مباريات الدوري السعودي لم يعلن عنها وما المبرر؟ لا أحد يعرف؟.. يا إخوان هل هناك مبرر لعدم ظهور الجدول حتى الآن؟.. وحسب المعلومة التي وصلتني فالجدول سيصدر في الأسبوع الأول من شهر رمضان ولا نعرف السبب“.

وتابع: ”فيه جمهور يريد حجز التذاكر ولا بد أن يعلن الجدول بشكل عاجل، وأنا في البرنامج نفسي أعرف هل سأداوم أم لا؟، لازم يكون فيه توضيح رسمي لكل الأندية، ولا بد من استكمال المباريات المؤجلة لكي تسير كل الفرق مع بعضها البعض دون حدوث أي أزمات“.

#وليد_الفراج: ما هو المبرر من عدم اعلان اوقات المباريات للجولات المتبقية بالدوري ؟ نحتاج توضيح واستكمال للمباريات المؤجلة.. نداوم ثاني العيد ولا ⁉️ اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/lnhGUQFGJ1 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 19, 2022

وتوقف الدوري السعودي مع نهاية الجولة الـ 25، التي اختتمت منافساتها، أمس السبت.

ويستمر التوقف حتى نهاية شهر رمضان المقبل؛ وذلك لإقامة آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، فضلا عن استضافة المملكة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لدول غرب القارة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة أمام منتخبي الصين وأستراليا، حيث يلعب أولا في الشارقة يوم 24 مارس الجاري مع الصين، ثم يستضيف أستراليا في جدة يوم 29 من الشهر نفسه.

وتستضيف السعودية، اعتبارا من يوم 7 أبريل المقبل، مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لدول الغرب، حيث تشارك السعودية بأربعة فرق، الهلال والفيصلي والشباب والتعاون.

25 جولة مـضـت 🔚

5 جولات متبقية 🔜 والمتصدّر @ittihad يواصل صدارته وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه 👏💛. pic.twitter.com/FH3639rF8l — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 19, 2022

كما يتخلل فترة التوقف، إقامة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك يوم 3 أبريل المقبل، فيلعب الهلال مع الشباب، ويوم 4 من الشهر نفسه الفيحاء مع نادي الاتحاد.

يذكر أن نادي الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ60 نقطة من 25 مباراة، يليه الهلال بـ29 نقطة من 23 مباراة، والنصر بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة، والشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.