بوتافوغو البرازيلي يسعى لضم غروهي حارس نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن نادي بوتافوغو البرازيلي مهتم بحارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، البرازيلي مارسيلو غروهي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت التقارير، إنه من المتوقع إرسال عرض رسمي لإدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الأسبوع المقبل، لضم غروهي لصفوف النادي البرازيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب موقع “somosfanaticos”، فإن الحارس البرازيلي لفت أنظار نادي بوتافوغو، وبات من المتوقع أن يصل إلى الاتحاد عرض رسمي، الأسبوع المُقبل، علمًا بأن عقده سينتهي في صيف عام 2023.

وانضم غروهي لنادي الاتحاد السعودي في 2018، قادما من نادي غريميو بورتو، ولعب مع الاتحاد 75 مباراة، منها 25 مباراة هذا الموسم.

ويتربع غروهي، البالغ 35 عاما، على قائمة أكثر الحراس خروجا بشباك نظيفة خلال هذا الموسم برصيد 11 مباراة مع الاتحاد، وتلقت شباكه 20 هدفا فقط.

ويتصدر الحارس البرازيلي قائمة الأكثر خروجا بشباك نظيفة في موسم واحد في دوري المحترفين، متفوقا على منافسه حارس الفيحاء الصربي فلاديمير، الذي حافظ على نظافة شباكه 10 مرات.

ويتوقف الدوري السعودي مع نهاية الجولة الـ 25، التي اختتمت منافساتها، أمس السبت.

ويستمر التوقف حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وذلك لإقامة آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، فضلا عن استضافة المملكة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لدول غرب القارة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة أمام منتخبي الصين وأستراليا، حيث يلعب أولا في الشارقة يوم 24 مارس الجاري مع الصين، ثم يستضيف أستراليا في جدة يوم 29 من الشهر نفسه.

يذكر أن نادي الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ60 نقطة من 25 مباراة، يليه الهلال بـ29 نقطة من 23 مباراة، والشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة ضد الفيحاء يوم 4 أبريل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية عن عقوبات قوية منتظرة ضد نادي الاتحاد، بسبب بيانه “الناري” الذي أصدره منذ أيام قليلة ضد لجنة الانضباط والأخلاق، اعتراضًا على القرارات الصادرة ضده على مدار الموسم وآخرها تغريم وإيقاف حامد البلوي، المدير التنفيذي.

وتضمن بيان الاتحاد العديد من الهجمات على لجنة الانضباط، أبرزها طلب النادي حل لجنة الانضباط، مع الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لتشكيل لجنة جديدة.