تقرير: "فيفا" يوقف نادي الشباب السعودي من تسجيل لاعبين جدد لـ3 فترات مقبلة

كشفت صحيفة ”الرياضية“ على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أوقع عقوبة على نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، بإيقافه من تسجيل لاعبين جدد ثلاث فترات مقبلة.

وقالت الصحيفة، عبر حسابها على ”تويتر“، يوم السبت، نقلا عن مصادرها، بأن ”الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف نادي الشباب من تسجيل لاعبين جدد ثلاث فترات مقبلة لعدم سداده مبلغ 3.9 مليون ريال لنادي سانتا كلارا البرتغالي مقابل انتقال البرازيلي كارلوس جونيور“.

وقال أورهان سيمسك، المدير الرياضي في نادي سانتا كلارا البرتغالي للصحيفة: ”حاولنا مرات عدة التواصل مع الشباب عبر رسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية مع رئيس النادي، والرئيس التنفيذي من أجل حل القضية بطريقة جيدة، لكنَّ ذلك لم يحدث، فدائمًا ما كانوا يقدمون لنا وعودا خاطئة“.

وأضاف: ”إضافة إلى أنهم ألحقوا ضررًا بأنفسهم، وضعونا أيضًا في موقف سيئ للغاية، إذ إننا أدخلنا هذا المبلغ في ميزانيتنا في الموسم الجاري، لكنهم لم يدفعوا“.

وكان الشباب قد ضم البرازيلي كارلوس جونيور لصفوفه في 20 أغسطس من العام الماضي.

يذكر أن كارلوس جونيور لعب 21 مباراة مع الشباب في مختلف المسابقات وسجل 14 هدفا وصنع 3 مما يعني المساهمة في 17 هدفا.

كارلوس جونيور، صاحب الـ 25 عاما، يلعب في مركز الجناح الأيسر، ويتميز بالسرعة والمهارات العالية.

ولعب كارلوس جونيور مع سانتا كلارا في مسابقة الدوري البرتغالي 32 مباراة، ساهم خلالها في تسجيل 18 هدفا وصنع 4، وهو هداف فريقه.

ولم يكشف نادي الشباب حتى الآن عن موقفه من القضية، وهل سيكون هناك استئناف على العقوبة أم لا.

ويتوقف الدوري السعودي مع نهاية الجولة 25، التي اختتمت منافساتها اليوم السبت.

ويستمر التوقف حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وذلك لإقامة آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، فضلا عن استضافة المملكة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لدول غرب القارة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة أمام منتخبي الصين وأستراليا، حيث يلعب أولا في الشارقة يوم 24 مارس الجاري مع الصين، ثم يستضيف أستراليا في جدة يوم 29 من الشهر نفسه.

يذكر أن نادي الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ60 نقطة من 25 مباراة، يليه الهلال بـ29 نقطة من 23 مباراة، والشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.