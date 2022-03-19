"خلط ورفع أعلام".. مناوشات بين جماهير الهلال والنصر بعد مباراة كرة سلة (فيديو)

شهدت نهاية مباراة كرة السلة التي جمعت بين فريقي الهلال والنصر، اليوم السبت، فاصلا جديدا من المناوشات الطريفة بين الجمهورين، عقب خروجهما من الملعب.

وفي فيديو تداوله الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر أحد الرجال الكبار وهو يحمل علم النصر ويهتف لجمهور الهلال ”مساكين مساكين“، ليقوم الجمهور الهلالي بالرد عليه بطريقة ”الخلط“، التي اشتهر بها سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم، ويقوم بالاحتفال بها دائما بعد إحرازه الأهداف في شباك ”العالمي“.

وفرض فريق النصر الأول لكرة السلة على نظيره الهلال خوض مباراة فاصلة لحسم بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزه عليه بنتيجة 78-73 في المباراة التي أقيمت بينهما، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وتفوق النصر على نظيره الهلال طوال فترات المباراة، حيث تقدم النصر في الربع الأول بنتيجة (21-19)، ثم واصل تقدمه في الربع الثاني بنتيجة (45-36)، وأنهى النصر الربع الثالث متقدمًا (57-49)، قبل أن ينهي النصر المباراة فائزًا على الهلال بنتيجة (78-73).

ويتجدد اللقاء بين الغريمين التقليديين، غدا الأحد، لحسم اللقب، وتحديد بطل المسابقة.

وكان ”الزعيم“، الذي يتصدر الترتيب بـ41 نقطة، بحاجة إلى الفوز من أجل حسم اللقب رسمياً لصالحه، بينما دخل ”العالمي“ الثاني برصيد 40 نقطة المباراة بهدف الفوز، وإجبار منافسه على مباراة فاصلة، وهو الأمر الذي نجح فيه بعد أن تفوق على منافسه في الجولة الأخيرة.

وينتظر أن يُقام اللقاء الفاصل غدًا عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، لحسم اللقب وتحديد بطل المسابقة.

ويطمح النصر للتتويج بلقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه، والحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي.

بينما يسعى الهلال نحو الفوز بلقب الدوري السعودي للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ موسم ”1993/1994“.

ويتربع نادي أحد في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي لكرة السلة عبر تاريخه، برصيد 20 لقبًا، ويأتي الاتحاد في المركز الثاني بـ16 لقبًا، ثم الهلال ثالثًا بـ5 ألقاب، ثم النصر والفتح والأنصار والشباب بلقب واحد.

وعلى صعيد منافسات كرة القدم، يتوقف الدوري مع نهاية الجولة 25، التي اختتمت منافساتها اليوم السبت.

ويستمر التوقف حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وذلك لإقامة آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، فضلا عن استضافة المملكة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لدول غرب القارة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة أمام منتخبي الصين وأستراليا، حيث يلعب أولا في الشارقة يوم 24 مارس الجاري مع الصين، ثم يستضيف أستراليا في جدة يوم 29 من الشهر نفسه.

يذكر أن نادي الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ60 نقطة من 25 مباراة، يليه الهلال بـ29 نقطة من 23 مباراة.