تاليسكا ردًا على شائعة رحيله عن نادي النصر: كل شيء على ما يرام.. لن أغادر

نفى البرازيلى أندرسون تاليسكا، مهاجم نادي النصر السعودي، الشائعات التي ربطته مؤخرا بالرحيل عن ”العالمي“.

وانضم تاليسكا إلى النصر في صفقة بلغت قيمتها ثمانية ملايين يورو قادمًا من نادي غوانزو الصيني، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم يحصل خلاله على 6.5 مليون يورو في الموسم.

وقال تاليسكا في رده على أحد المتابعين عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”كل شيء على ما يرام لن أغادر“، وجاء هذا الرد في الوقت الذي تداولت فيه تقارير الفترة الماضية عن اقتراب رحيله والعودة للدوري التركي مرة أخرى.

وكانت إدارة نادي بشكتاش التركي قد صرحت الفترة الماضية عن رغبتها الشديدة لاستعادة خدمات أندرسون تاليسكا.

ولعب المهاجم البرازيلي لبشكتاش في موسمي 2016- 2017، حيث قدم مع الفريق التركي خلال هذه الفترة 37 هدفا، و 14 تمريرة حاسمة في 80 مباراة.

وأبدت من قبل أندية تركية أخرى رغبتهما الكبيرة لضم تاليسكا مثل، غلطة سراي وفنربخشة، بعد المسيرة الرائعة التي قدمها في كرة القدم بين عامي 2016-2018.

وينتهى عقد تاليسكا مع النصر في يونيو 2024 ،الذي انضم إليه في 2021، قادما من غوانزو إيفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

ولعب تاليسكا البالغ من العمر 28 عاما، سابقا لنادي بنفيكا البرتغالي في 2014 في صفقة تقدر بـ4.75 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتاليسكا حسب موقع ”ترانسفير ماركت“ 11.5 مليون يورو.

هدددددف!⚽

د 74" الهدف الأول لـ #النصر عن طريق " ماشاريبوف "

النصر 1 × 0 الفيحاء#النصر_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/uEyq9NqIQg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022

وكانت صحيفة ”ge.globo“ البرازيلية أشارت مؤخرا إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تحركت من أجل عدم رحيل تاليسكا عن الفريق، خاصة وأن اللاعب يمتلك عروضًا للرحيل.

الصحيفة البرازيلية أكدت على أن أزمة كانت هناك بين النصر واللاعب تاليسكا، بسبب عدم حصول الأخير على مستحقاته المالية.

ومرّت 5 مباريات على تاليسكا مع النصر في الدوري السعودي دون أي مساهمة تهديفية منذ مباراة الاتحاد في 11 فبراير حتى الجولة الـ25 أمام الفيحاء في 17 مارس.

آخر أهداف تاليسكا كانت أمام الطائي فقد سجل ثنائية في ليلة فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ19 من الدوري يوم 16 فبراير، ومنذ ذلك الحين لم يعرف اللاعب الطريق للشباك في الجولات التالية، مع العلم أنه غاب أمام الباطن بالجولة الـ21.

النجم البرازيلي سجل 14 هدفًا في الدوري السعودي ويُنافس على لقب الهداف مع أوديون إيغالو ولياندري تاوامبا ورومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 48 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد.