رد صادم من رئيس بشكتاش على رغبة فينسنت أبو بكر نجم النصر في العودة لناديه

كشفت تقارير صحفية تركية أن الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم نادي النصر السعودي، أرسل رسالة إلى رئيس بشكتاش التركي أحمد نور سيبي، يطلب فيها العودة للنادي التركي.

وبحسب ما ذكره موقع ‏“HABER“، فإن رئيس بشكتاش رفض طلب أبو بكر، وقال إنه لا يريد عودته وسيتعاقد مع مـهاجم أكبر منه.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن أبو بكر يرغب في العودة لصفوف بشكتاش التركي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لعدم شعوره بالراحة مع النصر.

وانضم فينيست، البالغ من العمر 30 عاما، لنادي النصر في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.

ويلعب أبو بكر في مركز قلب الهجوم، كما يمكنه اللعب في مركز الجناح، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكاميروني 11.5 مليون يورو.

تطورات مفاوضات بشكتاش مع تاليسكا لاعب نادي النصر https://t.co/uLLoUMnSZG pic.twitter.com/juFXecBKEh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

ولفت أبو بكر أنظار الفرق الأوروبية، حيث بدأ مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013، قبل أن ينضم لنادي بورتو.

اللاعب صاحب البنية الجسدية القوية استطاع إحراز 58 هدفًا خلال 125 مباراة لعبها بقميص بورتو في جميع البطولات، بجانب منحه 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

وفتح تألق فينسنت أبو بكر في كأس أمم أفريقيا 2021 مع الكاميرون الباب لعودته مجددًا للعب في أوروبا.

أبو بكر تُوج هدافًا للبطولة القارية برصيد 8 أهداف، وقد أصبح أول لاعب يستطيع تجاوز حاجز الـ7 أهداف منذ حسام حسن وبينديكت ماكارثي في نسخة 1998.

ومنذ انضمام أبو بكر للنصر، سجل 10 أهداف في جميع البطولات، 9 منها في بطولة الدوري وضعته ثامنا في ترتيب الهدافين، متساويا مع لاعبي الهلال المالي موسى ماريغا والفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال السابق.

وسجل المهاجم الكاميروني هدفا وحيدا في دوري أبطال آسيا بدور الـ16 في مرمى تراكتور الإيراني، قاد به فريقه للدور ربع النهائي.

ويعد أبو بكر ثاني لاعب يساهم بأهداف مع النصر في الدوري هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4 لزملائه.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 48 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الاتحاد.