رسميًا.. إقامة مباراة الإمارات والعراق على استاد الملك فهد الدولي في الرياض

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميًا، إقامة مباراة منتخبي الإمارات والعراق على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة العراق والإمارات ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، والمقررة يوم 24 آذار/مارس الجاري، من استاد المدينة الدولي في بغداد، إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض“.

🚨 BREAKING King Fahd International Stadium, Riyadh 🇸🇦 is the new venue for the #AsianQualifiers Group A fixture between 🇮🇶 Iraq and 🇦🇪 UAE! 📅 March 24, 2022https://t.co/NqMMZLBlBL — #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 19, 2022

وأضاف: ”في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق، والأحداث الأمنية الأخيرة عالميًا، تم إجراء إعادة تقييم لوضع الأمن والسلامة في العراق بالتشارك بين الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم“.

وتابع: ”وبالاستناد إلى هذا التقييم، ومن أجل ضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة الأطراف المعنية، فقد تم إقرار إقامة المباراة على ملعب محايد“.

وانتهت المباراة الأولى بين المنتخبين العراقي والإماراتي بالتعادل 2/2 على استاد زعبيل في نادي الوصل في أكتوبر الماضي.

ويملك منتخب الإمارات 9 نقاط من 8 مباريات، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، في المقابل يملك منتخب العراق 5 نقاط من 8 مباريات في المركز الخامس، علمًا بأن منتخبي إيران، وكوريا الجنوبية، ضمنا التأهل للمونديال عن المجموعة الأولى، حيث يتصدر منتخب إيران الترتيب برصيد 22 نقطة مقابل 20 نقطة لمنتخب كوريا الجنوبية.

رسميًّا.. نقل مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم إلى ملعب محايد https://t.co/QalqmFVvyH pic.twitter.com/2jjWpGPn7Q — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وفي الجولتين المتبقيتين يلعب منتخب العراق مع الإمارات، يوم 24 مارس، وسوريا 29 مارس، في حين يلعب منتخب الإمارات مع العراق ثم مع كوريا الجنوبية.

وسبق للمنتخب العراقي التأهل إلى نهائيات كأس العالم مرة وحيدة وكانت، العام 1986، وودع من الدور الأول، في حين شارك منتخب الإمارات في نسخة 1990، وودع من الدور الأول أيضًا. ومن المقرر أن يحل منتخب الإمارات ضيفًا على العراق، وأخيرًا مع كوريا الجنوبية، يوم 29 مارس.

وبعد 8 مباريات فاز منتخب الإمارات مرتين، وتعادل 3 مرات، وخسر أيضًا 3 مرات، في حين لم يحقق منتخب العراق أي فوز، وتعادل 5 مرات، وخسر 3 مرات.