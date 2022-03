رسميًا.. إقامة مباراة الإمارات والعراق على استاد الملك فهد الدولي في الرياض

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميًا، إقامة مباراة منتخبي الإمارات والعراق على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة العراق والإمارات ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، والمقررة يوم 24 آذار/مارس الجاري، من استاد المدينة الدولي في بغداد، إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض“.

🚨 BREAKING

King Fahd International Stadium, Riyadh 🇸🇦 is the new venue for the #AsianQualifiers Group A fixture between 🇮🇶 Iraq and 🇦🇪 UAE!

📅 March 24, 2022https://t.co/NqMMZLBlBL

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 19, 2022