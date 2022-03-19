ميرور: مجموعة "الوسائل" السعودية قدمت أعلى عرض مالي لشراء تشيلسي

انتهت المهلة التي أعلنها البنك الأمريكي ”Raine Group“ لتقديم عروض لشراء تشيلسي بعد تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، ووضع الفريق تحت إدارة الحكومة البريطانية لتسييره ماليًا والتي أدت لأزمة كبيرة للفريق.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فقد قُدم حوالي 20 عرضًا من شركات وأفراد لشراء الفريق، وسيبقى القرار بيد الحكومة البريطانية، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لإعطاء الضوء الأخضر لبيع الفريق للعرض الذي يستجيب للشروط.

وركزت الصحيفة على أهم العروض التي تلقاها البنك الأمريكي، وقالت إن العرض الأعلى ماليًا قدمته المجموعة الإعلامية السعودية بقيمة 2،7 مليار جنيه إسترليني.

كما قدَّم الأمريكي وودي جونسون صديق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرضًا بقيمة ملياري جنيه إسترليني، وقدم البريطاني نايك كاندي عرضًا بقيمة 2،5 مليار جنيه إسترليني.

وهناك عروض من تحالف تود بويلي المالك المشارك لشركة ”LA Dodgers“ والذي يضم أيضًا رجل الأعمال البريطاني جوناثان غولدشتاين، ورجل الأعمال السويسري هانسغورغ ويس، وتبلغ قيمة العرض 2،2 مليار جنيه إسترليني.

بنك "Raine Group" الأمريكي يقفل الجمعة تلقي عروض بيع تشيلسي قبل الإعلان عن الملاك الجدد https://t.co/Y7BdmWKtqI pic.twitter.com/k3lRAvmCDP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وكانت بقية العروض من عائلة ريكيتس الأمريكية، والملياردير التركي محسن بيرق، وتحالف اللورد كو والسير مارتن بروتون، والملياردير الغاني بيرنارد أنتوي بواسياكو.

كما كشفت ”ميرور“ عن عرض من ملياردير مجهول يستقر في منطقة الخليج العربي، وقدم عرضًا بقيمة ملياري جنيه إسترليني، ويفاوض نيابة عنه لاعب تشيلسي السابق المدافع ”الإسرائيلي“ تال بن حاييم، وقدم وعدًا بوضع 500 مليون جنيه إسترليني إضافية للاستثمار في الفريق.

وبحسب الصحيفة، فإن البنك الأمريكي ”Raine Group“ سيدرس كل العروض، ويقدم العرض الذي يستوجب كل الشروط، وتتدخل الحكومة البريطانية لتتأكد من أن المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش لن يحصل على أي أرباح من الصفقة وبعدها يعطي الضوء الأخضر لعملية البيع.

نهائي دوري أبطال أوروبا قد يشهد نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية على التوالي https://t.co/SfxDXo8HfQ pic.twitter.com/l604oMYplC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وبعد الضوء الأخضر من الحكومة على المشتري المقترح أن يجتاز اختبارات الملاك من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إكمال واحدة من أكثر عمليات الاستحواذ إثارة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك البلوز 59 نقطة من 28 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي، اليوم السبت، مع ميدلزبره في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يلاقي ريال مدريد، يومي 6 أبريل و12 أبريل، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.