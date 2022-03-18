كم نقطة يحتاجها نادي الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي؟

سجل عبد الرزاق حمد الله هدفين ليقود الاتحاد للفوز 3-صفر على الحزم ليقترب خطوة أخرى من التتويج بلقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الغائب عنه، منذ 2009، اليوم الجمعة.

ولم تكن المهمة سهلة أمام الحزم متذيل الترتيب، وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 66 ليفتتح التسجيل عبر مهند الشنقيطي بعد هجمة مرتدة سريعة، وضاعف المهاجم المغربي حمد الله النتيجة بتسديدة أرضية عند حدود منطقة الجزاء قبل النهاية بأربع دقائق (86) ثم أكمل الثلاثية بركلة مزدوجة خلفية رائعة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

مباراة الاتحاد والحزم.. عبدالرزاق حمدالله يسجل من خلفية مزدوجة على غرار كريستيانو رونالدو (فيديو) https://t.co/Bf1sPXYkSq pic.twitter.com/EsmCMnv7vg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

ورفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة من 25 مباراة بفارق 11 نقطة عن الهلال حامل اللقب الذي قفز للمركز الثاني بعد فوزه الكبير 4-2 على الأهلي، لكنه خاض مباراتين أقل من المتصدر.

ورغم احتلال النصر المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، ويليه الشباب بفارق نقطة واحدة في المركز الرابع، لكن المنافسة باتت محصورة بين الاتحاد والهلال.

فرص الاتحاد والهلال

رغم عدم إعلان مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة بعد الجولة الـ 25 لكن في حال فوز الهلال بالمباراتين المؤجلتين سيصبح رصيده 55 نقطة متأخرًا بفارق 5 نقاط عن الاتحاد.

وهذا يعني أن آخر 5 جولات من المسابقة ستكون حاسمة خاصة قمة الفريقين في جدة التي لم يتم تحديد موعدها بعد، وذلك بعد فوز الهلال 2-1 على قطب جدة في الرياض.

وأصبح الاتحاد بحاجة إلى حصد 11 نقطة من المباريات الخمس المتبقية، مع تجنبه الخسارة أمام الهلال ليتوج بلقب الدوري، حيث سيصل ”العميد“ إلى 71 نقطة، وهو الرقم الذي لن يصل إليه أي فريق من المنافسين في حال تحقيقه.

وفي حال فوز الهلال بمبارياته السبع المتبقية، من بينها مباراة الاتحاد في الدور الثاني، فإنه سيصل إلى رصيد 70 نقطة، وهو ما يمنعه من الفوز باللقب في حال تحقيق الاتحاد 4 انتصارات من أصل 5 وحصوله على 12 نقطة، حتى في حال خسارته أمام الهلال في اللقاء المنتظر بينهما.

ويمكن للاتحاد أيضًا حسم اللقب رسميًا قبل نهاية الدوري بثلاث جولات على الأقل، في حال تحقيقه الفوز على الفتح والهلال في المباراتين المقبلتين، بشرط تعثر الهلال خلال واحدة من مبارياته المقبلة، سواء أمام الفتح أو في مباراتيه المؤجلتين ضد الاتفاق والفيحاء، ليكون المتصدر على موعد مع الحسم في ملعب الجوهرة، وبحضور كامل من جماهيره، في حال انتصاره على الهلال وقتها بأي نتيجة، ووصوله إلى النقطة 66.

كيف يُحسم اللقب في حال تساوي النقاط؟

وفي حال تساوي الفريقين في النقاط، يتم حسم اللقب بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان باللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

فارق الأهداف في كامل المسابقة

الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في كامل الموسم.

الفريق الأقل حصولًا على البطاقات الصفراء والحمراء.