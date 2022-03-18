وليد الفراج يسخر من هتافات جمهور الأهلي بعد الخسارة أمام الهلال (فيديو)

سخر الإعلامي وليد الفراج من جماهير النادي الأهلي السعودي، بعد الخسارة برباعية من الهلال خلال مباراة الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان جمهور الأهلي قد قام بغناء ”هاتو الهلالي“، عقب فوزه على الطائي في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز الراقي بثلاثة أهداف لهدف.

وعلق الفراج آنذاك قائلا: ”بيقولو هاتو الهلال وهتسمع بعد المباراة آي واحد .. آه الثاني.. آي ثلاثة.. آي أتوب بالرابع“.

وتوقع الفراج حينها بأنه من الممكن أن يخسر الأهلي من الهلال برباعية، وبالفعل تحققت نبوءته، وقام بإعادة تغريدة ونشر الفيديو الذي تنبأ فيه بالخسارة الرباعية مرة أخرى.

وحقق الهلال فوزاً كبيراً على الأهلي 4-2، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الهلال بالفضل لمهاجمه النيجيري أوديون إيغالو، الذي سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 11 و34 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

واستغل إيغالو هفوة دفاعية ليتوغل مسافة طويلة في عمق دفاع الأهلي، قبل أن يسدد كرة منخفضة في الشباك بالدقيقة 11.

واستقبل مهاجم مانشستر يونايتد السابق تمريرة سالم الدوسري العرضية، ليسدد بقوة ويضاعف النتيجة بالدقيقة 34.

وأكمل إيغالو الثلاثية حين استغل ارتباكا دفاعيا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وأضاف موسى ماريغا الهدف الرابع بمهارة رائعة حين تسلم تمريرة الدوسري وسدد من فوق الحارس ياسر المسيليم قبل مرور ساعة.

وانتفض الأهلي متأخرا، ليقلص الفارق من ركلة جزاء لعمر السومة، ثم بتسديدة إزغان أليوسكي من خارج منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة.

بهذا الفوز الكبير رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر الاتحاد، مع خوضه 23 مباراة، في حين خاض الاتحاد 25.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة في المركز العاشر، بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.