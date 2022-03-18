ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الأهلي.. والاتحاد يعزز صدارته على حساب الحزم

حقق الهلال فوزاً كبيراً على الأهلي 4-2، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الهلال بالفضل لمهاجمه النيجيري أوديون إيغالو، الذي سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 11 و34 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 58، سجل موسى ماريغا هدف الهلال الرابع، في حين تمكن عمر السومة من تسجيل هدف تقليص الفارق للأهلي في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، نجح إزغان إليوسكي في تسجيل الهدف الثاني للأهلي.

بهذا الفوز الكبير رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر الاتحاد، مع خوضه 23 مباراة، في حين خاض الاتحاد 25.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة في المركز العاشر، بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

الاتحاد يعزز صدارته

وفي نفس الجولة، عزز الاتحاد صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعد فوزه على الحزم 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

في الدقيقة 66، سجل مهند الشنقيطي هدف التقدم للاتحاد، قبل أن يضيف عبدالرزاق حمد الله الهدف الثاني.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل حمدالله الهدف الثاني له والثالث للاتحاد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة، في حين تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الأخير.

الشباب يفقد نقطتين أمام الطائي

كما تعادل الطائي مع ضيفه الشباب 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم كارلوس جونيور للشباب في الدقيقة 39، قبل أن يدرك دينير التعادل للطائي في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 69، عاد كارلوس جونيور ليسجل الهدف الثاني له وللشباب، قبل أن يدرك توبياس فيغيروا التعادل للطائي في الدقيقة 78.

ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، في حين رفع الطائي رصيده إلى 27 نقطة في المركز 12.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: