ترتيب هدافي الدوري السعودي.. عبدالرزاق حمدالله يزاحم إيغالو بقوة

صعد المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد أن قاد نادي الاتحاد إلى الفوز على الحزم 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

وسجل عبد الرزاق حمد الله هدفين متأخرين في فوز الاتحاد 3-صفر على الحزم، ليقترب خطوة أخرى من استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

عبد الرزاق حمدالله لاعب #الاتحاد في مواجهة الحزم بالدوري السعودي ⏰ الدقائق: 30 ⚽️ سجل: 2 🎯 التسديدات على المرمى: 2 💯 دقة التمريرات: 100%#الاتحاد_الحزم

pic.twitter.com/KADvv5Kdkj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

ولم تكن المهمة سهلة أمام متذيل الترتيب، فقد انتظر الاتحاد حتى الدقيقة 66 ليفتتح التسجيل عبر مهند الشنقيطي بعد هجمة مرتدة سريعة.

وضاعف المغربي حمد الله النتيجة بتسديدة منخفضة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 86، ثم أكمل الثلاثية بركلة مزدوجة رائعة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع حمدالله رصيده إلى 13 هدفًا في جدول ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن تاليسكا مهاجم النصر، وهدفين عن تاومبا ورومارينيو، و6 أهداف عن إيغالو مهاجم الهلال.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:

أوديون إيغالو – الهلال – 19 هدفا

رومارينيو – الاتحاد – 15 هدفا

لياندر تاوامبا – التعاون – 15 هدفا

أندرسون تاليسكا – النصر – 14 هدفا

عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد – 13 هدفًا

ورفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة من 25 مباراة، بفارق 12 نقطة عن النصر، و13 نقطة عن الشباب أقرب منافسيه.

وتعرض الحزم للهزيمة 17، ويقبع في المركز الأخير بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان، مع تبقي خمس مباريات على النهاية.