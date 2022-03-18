تاليسكا يحدد راتبه مع بشكتاش قبل الرحيل عن النصر

كشفت تقارير تركية أن مدير نادي بشكتاش التركي ”جيهون كازانجي“ التقى البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي لمناقشة الأمور المادية، حال رحيله عن الفريق السعودي.

وكشفت مصادر إعلامية تركية في وقت سابق أن لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا قد وافق على تخفيض راتبه للتوقيع مع بشكتاش.

وبحسب صحيفة ”Ajansspor“ التركية للأخبار فإن تاليسكا البالغ من العمر 28 عامًا، طلب من النادي التركي 4.5 مليون يورو سنويًا.

وقالت الصحيفة إن تاليسكا على استعداد للعودة إلى بشكتاش، ولكن الأجر الذي يطلبه مرتفع جدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”تاليسكا“ يحصد 7 ملايين يورو سنويًا في النصر.

وشددت على أن إدارة فريق الأبيض والأسود ستواصل المفاوضات مع تاليسكا من أجل الحصول على توقيعه، خاصة أنه يستعد للانفصال عن النصر السعودي.

ولعب المهاجم البرازيلي لنادي بشكتاش في موسمي 2016،2017، حيث أحرز مع الفريق التركي خلال هذه الفترة 37 هدفًا، و14 تمريرة حاسمة في 80 مباراة.

وكانت تقارير تركية صرحت سابقًا أن نادي بشكتاش يرغب بشدة بكسب خدمات تاليسكا، ولكن راتبه المرتفع يعد العائق الوحيد لاستعادة لاعبه السابق.

ويقدر راتب المهاجم البرازيلي مع النصر 8 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتاليسكا بحسب Transfermarkt“ 11.5″ مليون يورو.

وصرح ”تاليسكا“ البالغ من العمر 28 عامًا سابقًا أنه ليس سعيدًا مع النصر، وأنه يرغب في الرحيل في أقرب وقت.

وينتهي عقد تاليسكا مع النصر، في يونيو 2024، حيث انضم إلى ”العالمي“ في 2021، قادمًا من غوانغجو أفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.