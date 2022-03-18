جمهور الاتحاد يقتحم ملعب الجوهرة قبل مباراة الحزم (فيديو)

اقتحم جمهور نادي الاتحاد السعودي أسوار ملعب ”الجوهرة المشعة“ قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام الحزم في الدوري السعودي.

ويحتضن ملعب ”الجوهرة المشعة“، مساء اليوم الجمعة، المباراة التي تجمع بين الاتحاد الحزم، ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022.

وتداول بعض المغردين فيديوهات لجماهير نادي الاتحاد وهي تتسلق أسوار ملعب الجوهرة المشعة“ في جدة.

ودخلت الجماهير دون إبراز التذاكر أو بطاقات الدخول.

🚨🚨🚨🚨🚨🎥 إقتحام جمهور الإتحاد لملعب الجوهرة قبل قليل ضد الحزم! 🔥🔥🔥🔥🔥#الاتحاد_الحزم pic.twitter.com/WlBcYRdAOs — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 18, 2022

ويدخل الاتحاد المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 57 نقطة.

أما الحزم فيعيش موقفًا معقدًا للغاية، بعد خسارته في آخر ست مباريات على التوالي، ويتذيل ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة فقط.

وقدم نادي الاتحاد اعتذاره لاتحاد كرة القدم السعودي وللجنة الانضباط في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”إشارة إلى البيان التوضيحي الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء 16 مارس 2022 بشأن البيان الصادر عن نادي الاتحاد، وما تضمنه البيان التوضيحي من ضرورة امتثال الأندية للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية في الاتحاد، وعدم التشكيك فيها، فإننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكد على احترامنا الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية، وتحديدا لجنة الانضباط والأخلاق“.

وأضاف: ”إننا لم نشكك إطلاقا في القرارات بل نعمل بها وننفذها وفقا لمنطوقها الصادر، وإن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا وما زالوا في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية هذا الموسم يشيدون بكافة الأعمال التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإننا نبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق“.

وكان نادي الاتحاد قد طالب بعقد جمعية عمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم لحل لجنة الانضباط، واصفًا القرارات الأخيرة بالاستفزازية، بعدما تم إيقاف مديره التنفيذي حامد البلوي 4 مباريات؛ بسبب تصريحاته الإعلامية بعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.