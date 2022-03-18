نادي الاتحاد يقدم اعتذارا رسميا لاتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط

قدم نادي الاتحاد اعتذاره لاتحاد كرة القدم السعودي وللجنة الانضباط في بيان رسمي اليوم الجمعة.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”إشارة إلى البيان التوضيحي الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء 16 مارس 2022 بشأن البيان الصادر عن نادي الاتحاد وما تضمنه البيان التوضيحي من ضرورة امتثال الأندية للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية في الاتحاد وعدم التشكيك، فيها فإننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكد على احترامنا الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية وتحديدا لجنة الانضباط والأخلاق“.

📝| بيان صحفي pic.twitter.com/8S202SRmuE — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 18, 2022

وأضاف: ”إننا لم نشكك إطلاقا في القرارات بل نعمل بها وننفذها وفقا لمنطوقها الصادر، وإن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا ومازالوا في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية هذا الموسم يشيدون بكافة الأعمال التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم وإننا نبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق“.

وكان نادي الاتحاد قد طالب بعقد جمعية عمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم لحل لجنة الانضباط، واصفًا القرارات الأخيرة بالاستفزازية، بعدما تم إيقاف مديره التنفيذي حامد البلوي 4 مباريات بسبب تصريحاته الإعلامية بعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان حامد البلوي شن هجومًا على الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عقوبة إيقاف مهاجمه عبدالرزاق حمدالله قبل مباراة الهلال والاتحاد، وأيضًا أداء حكم المباراة.

نادي الاتحاد يصف إيقاف حامد البلوي بـ"الاستفزاز" ويهدد بجمعية عمومية لحل لجنة "الانضباط" https://t.co/lux36VOLnQ pic.twitter.com/9tOniiMEpo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وشدد الاتحاد في بيانه السابق على أن ممارسات لجنة الانضباط تعتبر استفزازًا أكثر منها منافسة ورياضة وصناعة واستثمارًا، مطالبًا الاتحاد السعودي للعبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لحل لجنة الانضباط، وأكد النادي أنه في حال عدم رغبة الاتحاد في عقد الجمعية العمومية، فإن النادي من حقه تفعيل بند عقد جمعية عمومية غير عادية لحل لجنة الانضباط.

ورد الاتحاد السعودي لكرة القدم على بيان نادي الاتحاد، مؤكدًا على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه القرارات الصادرة عنها.

وشدد اتحاد الكرة السعودي في بيانه على ضرورة امتثال كل ناد ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه.

واختتم اتحاد القدم السعودي بيانه مؤكدًا أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.