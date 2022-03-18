الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب (الأمير فيصل بن فهد)؛ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الهلال وضيفه الأهلي، ضمن منافسات الجولة 25 للدوري السعودي.

وتقام اليوم الجمعة مواجهتان في الجولة 25، الأولى تجمع بين الطائي وضيفه الشباب والثانية تجمع بين الاتحاد وضيفه الحزم، ويسدل الستار على هذه الجولة بمواجهتي الباطن والرائد وأبها ضد التعاون، غدا السبت.

وانطلقت الجولة، أمس الخميس، بفوز ضمك على الاتفاق بنتيجة 1-0 وفوز النصر على الفيحاء والفيصلي ضد الفتح بنفس النتيجة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال والأهلي في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:50 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق محمد الخامسي عبر تقنية SD وبصوت المعلق عبدالله الحربي بتقنية HD في السعودية.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 22 مباراة بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

وحقق الهلال 13 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى خسارتين، وسجل الهلال 43 هدفا وتلقى 21 هدفا.

8 انتصارات للهـلال 🔵

انتصار وحيد للأهلي 🟢 📊 تاريخ مواجهات #الهلال_الأهلي خلال دوري المحترفين في "الرياض" 👇 pic.twitter.com/dDzqrJDhQC — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 17, 2022

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 28 نقطة من 24 مباراة بقيادة مدربه المكسيكي روبرت سيبولدي.

وحقق الأهلي 6 انتصارات وتعادل 10 مرات وتلقى 8 هزائم، وسجل الأهلي 31 هدفا وتلقى 32 هدفا.

أسلحة الهلال

يسعى الهلال لمواصلة صحوته مع دياز وتحقيق الفوز الذي يساعده على استكمال صراع المنافسة على اللقب الذي يحمله.

وفرض دياز حالة من السرية على تدريباته وسط حالة معنوية مرتفعة وتركيز شديد من المدرب الأرجنتيني على تحقيق الفوز أمام الأهلي.

ويغيب علي آل بليهي مدافع الهلال بسبب الإصابة عن لقاء الأهلي، ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع متعب المفرج وجانج هيون سو وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط غوستافو كويلار وبجواره سلمان الفرج، وعلى الأطراف أندريه كاريلو وسالم الدوسري، مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

📊 نحو (28%) من أهداف قمم #الهلال_الأهلي في دوري المحترفين من الكرات الرأسية أو التسديدات من خارج منطقة الجزاء ⚽️#أرقام_SPL لقمّة الجولة 🌟👇 pic.twitter.com/dKx5E2G5Fd — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 17, 2022

أوراق الأهلي

يخوض الأهلي اختبارا قويا مع مدربه المكسيكي روبرت سيبولدي الذي تولى المهمة وقدم عرضا قويا وفاز على الرائد.

ولم يفز الأهلي على الهلال في آخر 3 لقاءات بين الفريقين؛ وهو ما يزيد صعوبة هذه المواجهة.

ويغيب كارلوس إدواردو نجم الأهلي للإصابة عن مواجهة فريقه الأسبق الهلال.. ويعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الربيعي، وأمامه رباعي خط الدفاع إزغان أليوسكي ودانكلير بيريرا وعلي مجرشي وعبدالباسط هندي.

ويقود خط الوسط فرانك كوم وبجواره فيليب وأمامهما محمد المجد، وعلى الأطراف عبدالرحمن غريب وأيمن يحيى وفي الهجوم عمر السومة.

⚽️ هدّاف الدوري "هلالي"

🅰️ أفضل صانع "هلالي" 🌟 أفضل أرقام #الهلال في الموسم الحالي بالدوري 👇.#الهلال_الأهلي | @Alhilal_FC pic.twitter.com/zOKwRCq6QT — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 17, 2022

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الوحدة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن اللقاء سيكون مرتقبا وصعبا بين الفريقين خاصة أن الأهلي استفاد من تغيير مدربه واستعان بمدرب جديد كما أن الهلال يعيش حالة رائعة مع دياز.

وأوضح أن استغلال الفرص سيكون سلاح الفريقين للفوز، فالهلال يملك ماريغا وإيغالو وهو دويتو هجومي رائع، كما أن لدى الأهلي لاعبين أصحاب قدرات مميزة وعلى رأسهم السومة.