الهلال السعودي يعرض 7 ملايين دولار لضم أليو ديانغ

كشفت تقارير صحفية مصرية أن المالي أليو ديانغ، لاعب النادي الأهلي المصري، تلقى عرضا من نادي الهلال السعودي.

وقالت صحيفة ”المصري اليوم“ إن نادي الهلال قدم للاعب خط الوسط عرضا بقيمة 7 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موسى ماريغا: رفضت الدوري الإنجليزي بسبب العنصرية ومواجهة النصر في دوري أبطال آسيا كانت الأجمل (فيديو) https://t.co/SGMuiiQOP0 pic.twitter.com/zGrbXCOEct — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وصرحت التقارير أن إدارة الأهلي حاولت تجديد عقد اللاعب، ولكن إذا كانت هناك نية للرحيل فالإدارة لا تمانع في حال تلقي عرض مادي مناسب للنادي، وكذلك لأليو ديانغ.

ويتحفظ ديانغ، البالغ من العمر 24 عاما، على اللعب في آسيا أو أفريقيا، حيث يرغب في الاحتراف الأوروبي.

وانضم أليو لصفوف الأهلي المصري في 2020، قادما من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم مقابل 1.1 مليون دولار.

ومثل أليو ديانغ 8 مرات منتخب مالي تحت سن 23 عاما، وشارك في 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.

مع مزاعم إصابته.. بيرسي تاو يشارك في تدريبات الأهلي https://t.co/Lo7Ye867gU pic.twitter.com/iQseY7fTXa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

في سياق متصل، تلقى الهلال ضربة موجعة قبل مباراة الأهلي، يوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تأكد غياب الثنائي عبدالله عطيف وناصر الدوسري، حيث يخضعان لبرنامج تأهيلي ولم يدخل أي منهما في التدريبات الجماعية، ليكونا خارج حسابات المدرب رامون دياز أمام الأهلي.