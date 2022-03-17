رياضة

الهلال السعودي يعرض 7 ملايين دولار لضم أليو ديانغ
تاريخ النشر: 17 مارس 2022 21:10 GMT
تاريخ التحديث: 17 مارس 2022 21:45 GMT

الهلال السعودي يعرض 7 ملايين دولار لضم أليو ديانغ

كشفت تقارير صحفية مصرية أن المالي أليو ديانغ، لاعب النادي الأهلي المصري، تلقى عرضا من نادي الهلال السعودي. وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن نادي الهلال قدم للاعب

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية مصرية أن المالي أليو ديانغ، لاعب النادي الأهلي المصري، تلقى عرضا من نادي الهلال السعودي.

وقالت صحيفة ”المصري اليوم“ إن نادي الهلال قدم للاعب خط الوسط عرضا بقيمة 7 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وصرحت التقارير أن إدارة الأهلي حاولت تجديد عقد اللاعب، ولكن إذا كانت هناك نية للرحيل فالإدارة لا تمانع في حال تلقي عرض مادي مناسب للنادي، وكذلك لأليو ديانغ.

ويتحفظ ديانغ، البالغ من العمر 24 عاما، على اللعب في آسيا أو أفريقيا، حيث يرغب في الاحتراف الأوروبي.

وانضم أليو لصفوف الأهلي المصري في 2020، قادما من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم مقابل 1.1 مليون دولار.

ومثل أليو ديانغ 8 مرات منتخب مالي تحت سن 23 عاما، وشارك في 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.

في سياق متصل، تلقى الهلال ضربة موجعة قبل مباراة الأهلي، يوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تأكد غياب الثنائي عبدالله عطيف وناصر الدوسري، حيث يخضعان لبرنامج تأهيلي ولم يدخل أي منهما في التدريبات الجماعية، ليكونا خارج حسابات المدرب رامون دياز أمام الأهلي.

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