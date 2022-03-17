ترتيب الدوري السعودي: نادي النصر يهزم الفيحاء ويستعيد المركز الثاني (فيديو)

حقق نادي النصر فوزا صعبا على ضيفه الفيحاء بنتيجة 1/0 اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على ملعب مرسول بارك، وقد شهد طرد محمد أبو سبعان من الفيحاء.

هدددددف!⚽

د 74" الهدف الأول لـ #النصر عن طريق " ماشاريبوف "

النصر 1 × 0 الفيحاء#النصر_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/uEyq9NqIQg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 74 بتوقيع جلال الدين ماشاريبوف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سددها على يسار فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 48 نقطة من 25 مباراة في المركز الثاني (مؤقتا)، وقد حقق الفوز الـ15 في حين تعادل 3 مرات وخسر 7 مرات.

في المقابل تكبد الفيحاء الخسارة السابعة، وفاز 7 مرات، وتعادل في 9 مواجهات، ليتجمد رصيد الفريق عند 30 نقطة من 23 مباراة في المركز الثامن.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء قد انتهت بالتعادل 1/4 في أكتوبر الماضي، وبالمجمل في آخر 10 مباريات بين النصر والفيحاء في مختلف المسابقات فاز العالمي 6 مرات، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وحقق الفيحاء الفوز مرة وحيدة، وكان عام 2018.

وكانت مباراة اليوم المواجهة رقم 8 في تاريخ مواجهات النصر والفيحاء في دوري المحترفين، حيث فاز النصر في 4 مباريات مقابل فوز وحيد للفيحاء، بينما حضر التعادل في 3 مواجهات.

وهذه رابع مرة، يزور فيها الفيحاء الرياض لمواجهة النصر في دوري المحترفين، حيث التقى الفريقان من قبل 3 مرات، انتهت الأولى بالتعادل 2/2 في الدور الأول لموسم 2017/2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

والتقيا على ذات الملعب في الدور الثاني موسم 2018/2019، وانتهى بفوز النصر 1/0 بهدف سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي الدور الثاني لموسم 2019/2020، تقابل الفريقان على استاد الملك فهد الدولي وحسمها النصر في الوقت القاتل بهدفي المغربي حمدالله مقابل هدف وحيد سجله أندرياتسيما.

وعبدالرزاق حمدالله هو الهداف التاريخي لمواجهات النصر والفيحاء وسجل 6 أهداف.

وغدا الجمعة يلعب الشباب مع الطائي، والاتحاد مع الحزم، والهلال مع الأهلي، في حين يلعب الباطن مع الرائد، والتعاون مع أبها يوم السبت.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 57 نقطة من 24 مباراة، ثم يأتي النصر برصيد 48 نقطة، ثم الهلال والشباب ولكل منهما 46 نقطة لكن الهلال لعب 22 مباراة مقابل 24 مباراة للشباب.