الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الرستاق ضد السيب في نهائي كأس سلطان عمان

يستضيف ملعب (مجمع السلطان قابوس الرياضي) في بوشر المواجهة التي تجمع بين الرستاق والسيب في نهائي كأس السلطان العماني مساء اليوم الخميس.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الرستاق والسيب في نهائي كأس السلطان:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت عمان.

وتذاع المباراة عبر قناة عمان الرياضية بصوت المعلق أحمد العجمي وقناة عمان العامة بصوت المعلق محمد الريامي وقناة أبوظبي الرياضية الـ1 بصوت المعلق محمد الشامسي.

مشوار الفريقين

تأهل الرستاق إلى اللقاء النهائي بعد مشوار بدأه بالفوز على قريات بنتيجة 3-2 في دور الـ32 ثم الفوز على المصنعة بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.

ولعب الرستاق في ربع النهائي ضد نزوي وفاز بنتيجة 2-0 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في الإياب ثم تغلب الرستاق على ظفار في نصف النهائي بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في ملعب ظفار ثم الفوز على ملعبه بنتيجة 2-0.

وصعد السيب بعد أن تغلب على عبري بنتيجة 1-0 في دور الـ32 وفاز على أهلي سداب بنتيجة 8-0 في دور الـ16.

وفي ربع النهائي، تعادلا دون أهداف وفاز السيب بنتيجة 3-0 ثم تخطى عقبة النصر في نصف النهائي بعد التعادل دون أهداف وفاز بنتيجة 1-0.

وفاز السيب في آخر لقاء له ضد الرستاق بنتيجة 1-0 يوم الـ3 من يناير الماضي، ولم يفز الرستاق في آخر 5 مواجهات ضد السيب منذ الفوز بنتيجة 2-0 يوم الـ3 من مارس 2018.

ويحلم الرستاق بالتتويج للمرة الأولى باللقب، بينما حصد السيب كأس السلطان 3 مرات أعوام 1996 و1997 و1998.

أسلحة الرستاق

يتطلع الرستاق لتحقيق لقب كأس السلطان للمرة الأولى في تاريخه بعد أن قطع الفريق خطوات واسعة نحو اللقاء النهائي.

وقررت إدارة الرستاق حضور الجماهير مجانًا لمؤازرة الفريق في هذه المواجهة المرتقبة.

ويقود الرستاق مديره الفني الروماني ميهاي كالتين والذي أكد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن المواجهة ستكون صعبة للغاية أمام فريق يملك التاريخ ولديه قدرات مميزة.

وأشار إلى أنه يثق تمامًا في قدرات لاعبيه الذين يخوضون أول نهائي في تاريخهم، ويحلمون بالتتويج بلقب الكأس، موضحًا أنه سيلعب بأسلوبه المعتاد.

ويعتمد الرستاق على تشكيلته التي تضم عمار الرشيدي حارس المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع سامح الحمراشدي ومهند حمود وأحمد الغافري وفرانسيس إيميكا.

ويقود خط الوسط أحمد العدوي وبجواره فالديني ألفيس وباترا ريشردو مع ثلاثي الهجوم محمد الغافري وياسين الشيادي وجونيز نجيدي.

أوراق السيب

يتطلع السيب لاستعادة لقب كأس السلطان بعد غياب طويل دام 24 عامًا كاملة.

وقال المدرب الصربي بوريس بونجاك المدير الفني لفريق السيب، إن جماهير ناديه من حقها تمامًا المطالبة بلقب الكأس وهو ما يسعى لتحقيقه بالفعل.

وأشار بونجاك في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إلى أن فريقه يملك لاعبين دوليين ومميزين ولديهم القدرة على التعامل مع ضغوط المباراة النهائية.

ويعتمد السيب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد الرواحي وأمامه رباعي الدفاع خالد البريكي ومحمد رمضان ومحمد المسلمي وأمجد الحارثي.

ويقود خط الوسط علي البوسعيدي وبجواره عيد الفارسي وأرشد العلوي مع ثلاثي الهجوم إبراهيم الجوابرة وعبد العزيز المقبالي ومروان تعيب.

وقال حمزة الجمل مدرب ظفار العماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن اللقاء النهائي سيجمع بين فريقين لديهما طموح التتويج باللقب وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأوضح أن عوامل الخبرات ترجح كفة السيب في وجود عدة لاعبين دوليين أصحاب خبرات، ولكن أيضاً الرستاق فريق قوي ومنظم ولديه طموح التتويج باللقب.