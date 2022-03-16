رياضة

تطورات مفاوضات بشكتاش مع تاليسكا لاعب نادي النصر
تاريخ النشر: 16 مارس 2022 19:07 GMT
تاريخ التحديث: 16 مارس 2022 19:20 GMT

تطورات مفاوضات بشكتاش مع تاليسكا لاعب نادي النصر

كشفت مصادر إعلامية تركية أن لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا قد وافق على تخفيض راتبه للتوقيع مع بشكتاش. وتأتي تلك التقارير تزامنًا مع أنباء عن خلافات بين

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت مصادر إعلامية تركية أن لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا قد وافق على تخفيض راتبه للتوقيع مع بشكتاش.

وتأتي تلك التقارير تزامنًا مع أنباء عن خلافات بين اللاعب وإدارة النادي السعودي ورغبته في الرحيل عن الفريق.

وكانت تقارير تركية صرحت سابقًا أن نادي بشكتاش التركي يرغب بشدة بكسب خدمات تاليسكا، ولكن راتبه المرتفع يعد العائق الوحيد لاستعادة لاعبه السابق.

ويقدر راتب المهاجم البرازيلي مع النصر 8 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لتاليسكا بحسب Transfermarkt“  11.5″ مليون يورو.

وصرح ”تاليسكا“ البالغ من العمر 28 عامًا سابقًا أنه ليس سعيدًا مع النصر، وأنه يرغب في الرحيل في أقرب وقت.

وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في يونيو 2024، حيث انضم إلى ”العالمي“ في 2021، قادمًا من غوانغجو أفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

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