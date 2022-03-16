اتحاد القدم السعودي يرد على نادي الاتحاد: يجب الامتثال لقرارات اللجان القضائية

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على بيان نادي اتحاد جدة، الذي اعترض فيه على القرارات الصادرة بحق النادي خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري، من لجنة الانضباط والأخلاق.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف حامد البلوي لمدة 4 مباريات كاملة؛ بسبب تصريحاته بعد كلاسيكو الهلال.

نادي الاتحاد يصف إيقاف حامد البلوي بـ"الاستفزاز" ويهدد بجمعية عمومية لحل لجنة "الانضباط" https://t.co/lux36VOLnQ pic.twitter.com/9tOniiMEpo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وهددت إدارة نادي الاتحاد خلال بيانها بحقها في الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية حال عدم حل لجنة الانضباط وإعادة تشكيلها، بعد العقوبة الموقعة ضد البلوي.

سريعًا رد اتحاد القدم السعودي على البيان الصادر من نادي الاتحاد، مؤكدًا على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها.

وشدد اتحاد الكرة السعودي في بيانه على ضرورة امتثال كل ناد ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه.

واختتم اتحاد القدم السعودي بيانه مؤكدًا أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.

وخسر الاتحاد بهدف مقابل اثنين أمام الهلال، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 12، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

وبعد الكلاسيكو، اتهم البلوي الطاقم التحكيمي بـ“مجاملة“ الهلال، واصفًا اتحاد الكرة بـ“صاحب الأيدي المرتعشة“؛ بسبب قراراته في بعض القضايا القانونية المتعلقة بنادي الاتحاد.

وطالب نادي الاتحاد السعودي بعقد جمعية عمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم لحل لجنة الانضباط، واصفًا القرارات الأخيرة بالاستفزازية.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا للرد على عقوبة لجنة الانضباط الأخيرة بحق مديره التنفيذي حامد البلوي بالإيقاف 4 مباريات؛ بسبب تصريحاته الإعلامية بعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي نص بيان نادي الاتحاد:

”دأب مجلس إدارة النادي خلال الموسم الحالي على احترام قرارات اللجان القضائية الرياضيـة بالاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديداً لجنة الانضباط، ولـم يصدر النادي أي اعتراض على أي قـرار وتحديداً بعدما أصدرت اللجنة قرارها بمنع حضور الجمهور الاتحادي في مباراة النصر قبـل المباراة بأيام معدودة“.

“اليوم مع صدور قرار إيقاف الأستاذ حامد البلوي لمدة أربع مباريات، وما سبقها من إيقاف غير قانوني للاعب عبدالرزاق حمدالله والعقوبات المتتالية على نائب رئيس النادي بأسباب مرة نزل للملعب ومرة دخل أرضية الملعب والأخيرة وقف في الممر”.

“فإننا نؤكد للجنة الانضباط بأن نادي الاتحاد وإن كان يحترم جميع قراراتكم إلا أن هذا لا يشفع لكم بممارسة استفزازه بين الحين والآخر، وإثباتاً لهذا الاستفزاز الـذي لـم نـود أن نتحدث عنه إعلامياً إلا اضطراراً لوقف أعمال لا نعلم ما هي نهايتها، لأن لعبة كرة القدم من الواضح أنها أصبحت عقوبات انضباطية أكثر من أنها لعبة وممارسة وصناعة واستثمار وتنافس”.

“من ضمن الاستفزازات التي صدرت من اللجنة أنه أصدر صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الأولمبيـة قـراراً بالتحقيق فيمـا يتعلـق بالمنازعـة التحكيمية في قـرار منع حضور الجمهور وتتم التحقيقات ويصـدر المركز بيانـاً إعلامياً بأن القضيـة منظورة وتتم إعادة تشكيل المركز وبعد كل هذا تأتي لجنة الانضباط وتطلب من النادي إفادة لماذا لـم تقومـوا بتنفيذ القرار فيما يتعلـق بالغرامـة فلـم تصلنـا الحوالة!!! ورغم أن القضيـة ما زالت منظـورة فـقـد قـام النـادي بسداد مبلغ الغرامة احتياطاً لأي سبـب قـد يعطي لجنة الانضباط توقيع عقوبات أخرى طالما أنهم لم يحترموا قرار مركز التحكيم الرياضي ولا التبعات التي تمت حياله”.

“يتم إرسال خطاب للنـادي للإفادة حيال تقريـر مـراقـب مبـاراة ذكـر في خطابـه عـن ادعـاءات بالإساءة مـن قبـل اللاعـب عبدالرزاق حمداللـه ويقـول (أفادني المنسق الإعلامي) دون أي تثبت أو دليـل، ورغمـاً عـن ذلـك كتبنـا لهـم شـهوداً في وقت الحادثـة أفـادوا بعـدم تواجـد المراقـب والمنسق الإعلامي وأرفقنـا لهـم خطاباً من اللاعب يفيـد فيـه بعـدم الإساءة تماماً إلا أنهـم لـم يعتبروا لإفادة النادي أي اعتبار وأصدروا قراراً بإيقاف اللاعب”.

“تـم إصـدار القرار الخاص بإيقاف اللاعب حمدالله في الساعة الخامسة عصراً والفريق في المطار يتهيأ للمغادرة لمدينة الرياض واليوم يتم إصدار قرار ضد الأستاذ حامد البلوي بإيقافه لمدة أربع مباريات بسبب تصريحات إعلامية ومخالفة مـواد السرية، وأي سرية تتحدث عنها لجنة الانضباط وهي التي قامت بالإرسال لنادي الاتحـاد قـراراً انضباطيـا صـادراً على أحد الأندية الأخـرى، هـل نـقـوم نـحـن بتبليغهـم مـثلاً بهذا القرار؟”.

“من يقوم بمحاسبة لجنة الانضباط على هذه المخالفات ومخالفة السرية تحديداً؟ نعتقد أننا وصلنا لمنعطـف خطير في الوضع القضائي بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بالرغـم مـن الجهود الأخرى المقدمة”.

“إذا لا يرغب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في ذلك فلا يمنع نادي الاتحاد مـن تفعيل البند الخاص بعقد الجمعية العمومية غير العادية بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم”.