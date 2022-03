"أعتقد أنني أذهب إلى أرض خطيرة".. هاو: لست مؤهلا للحديث عن ملكية نيوكاسل السعودية

عبر إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد عن تفهمه لاستفسارات الصحفيين المستمرة عن ملكية جهات سعودية للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه قال اليوم الأربعاء إنه مؤهل فقط للحديث عن كرة القدم.

واستحوذ تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل في أكتوبر تشرين الأول.

وقال هاو: ”الأمر صعب للجميع، أتفهم رغبة الصحفيين في طرح أسئلة وليس لدي أي مشاكل مع ذلك، لكنني قلت دائما إن تخصصي هو كرة القدم، هذا ما أعرفه، وهذا ما تدربت على القيام به.

🗣️ "My specialist subject is football"

Eddie Howe responds to criticism about not speaking about mass executions in Saudi Arabia. pic.twitter.com/eTzXo6UItr

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 16, 2022