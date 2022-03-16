نادي الاتحاد يصف إيقاف حامد البلوي بـ"الاستفزاز" ويهدد بجمعية عمومية لحل لجنة "الانضباط"

طالب نادي الاتحاد السعودي، بعقد جمعية عمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم لحل لجنة الانضباط، واصفًا القرارات الأخيرة بالاستفزازية.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا للرد على عقوبة لجنة الانضباط الأخيرة بحق مديره التنفيذي حامد البلوي بالإيقاف 4 مباريات بسبب تصريحاته الإعلامية بعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

كان حامد البلوي شن هجومًا على الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عقوبة إيقاف مهاجمه عبدالرزاق حمدالله قبل مباراة الهلال والاتحاد، وأيضًا أداء حكم المباراة.

وشدد نادي الاتحاد في بيانه الغاضب على أن ممارسات لجنة الانضباط تعتبر استفزازًا أكثر منها منافسة ورياضة وصناعة واستثمارًا، مطالبًا الاتحاد السعودي للعبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لحل لجنة الانضباط.

وأكد النادي السعودي، أنه في حال عدم رغبة الاتحاد في عقد الجمعية العمومية، فإن النادي من حقه تفعيل بند عقد جمعية عمومية غير عادية لحل لجنة الانضباط.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 57 نقطة من 24 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال، الذي خاض 22 مباراة، والشباب الذي لعب 24 مباراة.

معقولة هذا التصريح سبب إيقاف حامد البلوي

هل الدفاع عن حقوق الاتحاد أصبح جريمة ؟pic.twitter.com/3jY73HOdoD — الرّوقي #مُمتعض (@Lucas_Otb) March 15, 2022

الاتحاد هو المرشح بكل تأكيد للخروج بالنقاط الثلاث عندما يلعب يوم الجمعة مع الحزم متذيل الترتيب والذي خسر في آخر ست مباريات، ولم يحقق أي انتصار منذ الـ22 من يناير/ كانون الثاني عندما فاز 2-صفر على الرائد.

ويمني الاتحاد، بطل آسيا السابق، النفْس بالخروج بانتصاره الرابع في آخر خمس مباريات وقطع خطوة نحو حصد اللقب الغائب منذ 2009.

وتنطلق بعد مباراة الاتحاد بقليل، قمة مرتقبة بين الهلال والأهلي.

وغرد الإعلامي وليد الفراج، تعليقًا على بيان نادي الاتحاد “ شيء سيئ أن تصل العلاقة بين متصدّر الدوري ـ نادي الاتحاد ـ مع اتحاد اللعبة إلى هذة الدرجة من الحساسية، أخي ياسر المسحل ـ رئيس اتحاد الكرة السعودي ـ أحيانًا طريقة إدارة الشركات والتعامل وفق التقارير دون النظر إلى تبعات ما يصدر وكيف يصدر ومتى يصدر سيهدم عملًا كبيرًا قد تم وسيتم بإذن الله.