رياضة

التعاون السعودي يخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا على حساب الجيش السوري
تاريخ النشر: 15 مارس 2022 19:17 GMT
تاريخ التحديث: 15 مارس 2022 19:25 GMT

التعاون السعودي يخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا على حساب الجيش السوري

تأهل نادي التعاون السعودي إلى دور المجموعات عقب فوزه على الجيش السوري بركلات الترجيح 5-4. ولجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تأهل نادي التعاون السعودي إلى دور المجموعات عقب فوزه على الجيش السوري بركلات الترجيح 5-4.

ولجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا 2022.

وأقيمت المباراة، اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتقدم الجيش السوري في الدقيقة 70 عبر هدف محمد الواكد.

ونجح سميحان النابت في إدراك هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 80.

واستمر التعادل في الوقت الإضافي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل التعاون 5 ركلات ناجحة، في حين سجل الجيش 4 ركلات من 5 محاولات.

وضرب التعاون موعدًا مع فرق المجموعة الرابعة في دور المجموعات والتي تضم كلًا من: الدحيل القطري، وسيباهان الإيراني، وباختاكور الأوزبكي.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في منطقة الغرب، اعتبارًا من 7 أبريل المقبل.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 3 أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات الغرب الخمس.

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