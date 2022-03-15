التعاون السعودي يخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا على حساب الجيش السوري

تأهل نادي التعاون السعودي إلى دور المجموعات عقب فوزه على الجيش السوري بركلات الترجيح 5-4.

ولجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا 2022.

التعاون السعودي يفوز على الجيش السوري بالادوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا بضربات الترجيح بعد التعادل (1-1) في الوقت الأساسي والأضافي#دوري_ابطال_آسيا #التعاون_الجيش — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

وأقيمت المباراة، اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتقدم الجيش السوري في الدقيقة 70 عبر هدف محمد الواكد.

ونجح سميحان النابت في إدراك هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 80.

واستمر التعادل في الوقت الإضافي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل التعاون 5 ركلات ناجحة، في حين سجل الجيش 4 ركلات من 5 محاولات.

وضرب التعاون موعدًا مع فرق المجموعة الرابعة في دور المجموعات والتي تضم كلًا من: الدحيل القطري، وسيباهان الإيراني، وباختاكور الأوزبكي.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في منطقة الغرب، اعتبارًا من 7 أبريل المقبل.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 3 أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات الغرب الخمس.