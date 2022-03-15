مباراة التعاون والجيش السوري: سميحان النابت يهدي هدفه للنجم خالد الزيلعي (شاهد)

أهدى سميحان النابت لاعب نادي التعاون السعودي هدفه بمرمى الجيش السوري إلى خالد الزيلعي لاعب النصر والتعاون السابق، والمصاب بمرض عضال.

وكانت الفحوصات الطبية قد أظهرت إصابة اللاعب خالد الزيلعي (35 عامًا) بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض مجهول الأسباب طبيًا.

وسبق أن لعب ”الزيلعي“ للنصر، قبل أن يرحل منه مُعارًا للتعاون، ومن ثم انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددًا من الأندية، هي: الفيصلي، والباطن، والرائد، وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

وسجل سميحان النابت هدف التعادل لنادي التعاون في مرمى الجيش السوري، ثم أهدي الهدف لخالد الزيلعي.

سميحان النابت يسجل هدف التعادل لنادي #التعاون في مرمى الجيش السوري ويهدي الهدف لخالد الزيلعي.#التعاون_الجيش #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/Irnyx8jC93 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

لافتة رائعة من سميحان النابت يتمنى الشفاء العاجل للكابتن خالد الزيلعي#التعاون_الجيش#دوري_ابطال_آسيا #قنوات_SSC pic.twitter.com/PDnOTxhieS — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 15, 2022

وتقدم نادي الجيش السوري بهدف لمحمد الواكد في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل سميحان النابت في الدقيقة 81.

ويخوض التعاون السعودي مواجهة قوية ضد الجيش السوري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتقابل الفريقان للمرة الأولى بشكل رسمي أو ودّي، فلم يسبق أن لعب التعاون السعودي ضد فريق الجيش السوري على الإطلاق.

ويخوض التعاون منافسات دوري الأبطال للمرة الثالثة عبر تاريخه بعدما ظهر للمرة الأولى في نسخة 2017، ولعب دور المجموعات، وودع بعدما حصد 5 نقاط.

وخاض التعاون منافسات دوري الأبطال للمرة الثانية، في العام 2020، وتخطى دور المجموعات ولكنه ودّع دور الستة عشر بالخسارة أمام النصر السعودي بنتيجة 1-0.

في المقابل، يظهر الجيش السوري للمرة الثانية بدوري الأبطال وبعد غياب 15 عامًا كاملة، وحصد وقتها نقطة واحدة بالتعادل مع الزوراء العراقي.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للمشاركة في منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم: الدحيل القطري، وسباهان الإيراني، وباختاكور الأوزبكي.