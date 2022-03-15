أكرم عفيف يطارد مشجعا في الشارع ويحطم هاتفه (فيديو)

اشتبك أكرم عفيف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ومنتخب قطر، مع مشجع بعد انتهاء مباراة الفريق، أمس أمام الدحيل.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عفيف خلال مطاردته للمشجع ثم يحدث اشتباك بينهما.

ويعود سبب الاشتباك إلى قيام المشجع بتصوير عفيف مع عائلته، حيث أصر لاعب نادي السد على انتزاع هاتف المشجع وتحطيمه تماما.

لازم يتحاسب أكرم عفيف يا لجنة الانضباط مصخها مع الجمهور هذي مش اول مره لازم يتعاقب والله معقول الخساره توجعك هالشكل عموماً الحمدلله على خسارة السد — الرياشي 🇶🇦 (@alryashi__) March 15, 2022

وكان نادي السد، حامل اللقب، قد ودع كأس أمير قطر لكرة القدم بخسارته 3-2 أمام الدحيل في قبل النهائي، أمس الإثنين.

وضرب الدحيل، بطل نسختي 2018 و2019، موعدا مع الغرافة في المباراة النهائية بعدما أقصى السد بطل الدوري من المسابقة وألحق به أول خسارة في الموسم الحالي.

وافتتح التونسي فرجاني ساسي أهداف الدحيل بعد سبع دقائق من البداية بتسديدة أرضية رائعة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يدرك السد، حامل لقب آخر نسختين من البطولة، التعادل في الدقيقة 33 عبر الغاني أندريه أيو بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء.

وأعاد الكيني مايكل أولونغا التقدم للدحيل بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من إدميلسون قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

واستكمل السد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه بيدرو في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأضاف ساسي هدفه الشخصي الثاني والثالث للدحيل في الدقيقة 80 عندما تابع ضربة رأس من زميله أولونجا.

وقلص الجزائري بغداد بونجاح الفارق للسد في الدقيقة الأخيرة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من عبدالكريم حسن.

ووصف البرتغالي لويس كاسترو مدرب الدحيل المباراة بالممتعة، وقال في مؤتمر صحفي: ”سعيد للغاية بالفوز على السد والتأهل للمباراة النهائية. المباراة كانت صعبة لأننا واجهنا فريقا يملك هجوما قويا للغاية“.

”واجهنا صعوبات في المباراة ولكن نجحنا في تقديم المطلوب، وفي الشوط الأول كان الأداء الهجومي عكس الثاني لأن السد أجبرنا على تغيير طريقة اللعب“.

وأضاف كاسترو: ”نجحنا في تقديم مباريات مميزة هذا الموسم. هناك مباريات ظهرنا فيها بشكل سيئ بسبب الإصابات، لكن مواجهاتنا أمام السد دائما ممتعة، ومباراة اليوم أسعدت الجميع ولا سر في الانتصار سوى العمل“.

* الهزيمة الأولى

وقال غابي غراسيا مدرب السد: ”في البداية أود أن أهنئ الدحيل على الفوز، أعتقد أن المباراة مرت بمراحل كثيرة. في البداية تلقينا هدفا سهلا في وقت مبكر، وتعين علينا العمل على العودة وسجلنا هدف التعادل ولكن للأسف تلقينا الهدف الثاني.

”حاولنا بذل قصارى جهدنا وسنحت لنا العديد من الفرص، وبعد طرد بيدرو حاولنا الهجوم لكن سكن شباكنا هدف آخر، وقاتلنا حتى آخر دقيقة“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”علينا تقبل الوضع الحالي، بعد 16 مباراة لي مع السد يجب تقبل أول هزيمة والتعلم من الأخطاء وتصحيحها في المباريات القادمة“.

وتأهل الغرافة للنهائي بعد فوزه 4-1 على الوكرة في المباراة الثانية بقبل النهائي، في وقت سابق اليوم.

وافتتح البرازيلي جابرييل بيريس أهداف الغرافة بعد ثماني دقائق من البداية بتسديدة أرضية من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأدرك الأنجولي غاسينتو دالا التعادل للغرافة في الدقيقة 35 بعدما تابع تمريرة عرضية ليضع الكرة في المرمى.

واستعاد الغرافة تقدمه بعدها بخمس دقائق عبر المالي شيخ دياباتي من وضع انفراد قبل أن يجعل اللاعب ذاته النتيجة 3-1 في الدقيقة 57، عندما استغل خطأ سعود الخاطر حارس الغرافة.

واختتم همام الأمين رباعية الغرافة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68 إثر تمريرة عرضية من الجزائري سفيان هني.