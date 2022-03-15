الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة التعاون ضد الجيش السوري في تمهيدي دوري أبطال آسيا

يخوض التعاون السعودي مواجهة قوية ضد الجيش السوري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة التعاون والجيش في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة و50 دقيقة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت السعودية، الخامسة و50 دقيقة مساءً بتوقيت سوريا.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق عبدالله الحربي عبر تقنية HD وعبدالعزيز السبر عبر تقنية SD.

ماذا يقول التاريخ؟

يتقابل الفريقان للمرة الأولى بشكل رسمي أو ودي، فلم يسبق أن لعب التعاون السعودي ضد فريق الجيش السوري على الإطلاق.

ويخوض التعاون منافسات دوري الأبطال للمرة الثالثة عبر تاريخه بعدما ظهر للمرة الأولى في نسخة 2017 ولعب دور المجموعات وودع بعدما حصد 5 نقاط.

وخاض التعاون منافسات دوري الأبطال للمرة الثانية في عام 2020 وتخطى دور المجموعات ولكنه ودع دور الستة عشر بالخسارة أمام النصر السعودي بنتيجة 1-0.

في المقابل، يظهر الجيش السوري للمرة الثانية بدوري الأبطال وبعد غياب 15 عاما كاملة، وحصد وقتها نقطة واحدة بالتعادل مع الزوراء العراقي.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للمشاركة في منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

كيف يلعب التعاون؟

يبدو التعاون السعودي مختلفا عن السنوات الماضية بعدما تراجع بشكل كبير على صعيد النتائج هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز الثاني عشر بالدوري المحلي برصيد 25 نقطة، ويفصله عن آخر مراكز الهبوط نقطة واحدة فقط.

ويعول التعاون على خبرات مدربه البرتغالي جوزيه غوميز الذي قاد من قبل التعاون في مشاركته بدوري الأبطال عام 2017، كما أنه يملك خبرات سابقة مع الأهلي السعودي الذي توج معه بالسوبر المحلي بخلاف قيادته بني ياس الإماراتي.

ويخوض غوميز الولاية الثالثة له كمدير فني للتعاون في مهمة إنقاذ الفريق محليا ومحاولة قيادته للعبور إلى دور المجموعات آسيويا، وهو مساعد سابق للبرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق بورتو، والذي يقود الزمالك المصري حاليا.

وقال غوميز في المؤتمر الصحفي قبل هذه المواجهة، إن لقاء الجيش مختلف لأنه يأتي ضمن نظام خروج المغلوب ويجب احترام المنافس وتقديره.

وأوضح أنه درس فريق الجيش السوري، والذي يملك هجوما قويا ولاعبين أصحاب خبرات، مؤكدا أنه يجب اللعب بكل حماس وقوة وينتظر دعم الجماهير بالطبع.

وقررت إدارة التعاون فتح أبواب الملعب للجماهير بشكل مجاني للحضور والمساندة، كما وجهت الدعوة للمدربين واللاعبين السابقين للنادي لمؤازرة الفريق في هذا اللقاء.

ومن المنتظر أن يلعب التعاون بتشكيلته التي تضم حارس المرمى كاسيو دوس أنغوس وأمامه رباعي خط الدفاع يزيد البكر ومعتز هوساوي وعون السلولي وسعد بالعيد.

ويقود خط الوسط ألفارو ميدران وأشرف المهديوي وسميحان النابت، مع ثلاثي الهجوم لياندرو تاوامبا وفهد الرشيدي وهزاع الهزاع.

ماذا يخبئ الجيش؟

يتطلع فريق الجيش السوري للظهور في منافسات دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه والصعود لمرحلة المجموعات.

ووصلت بعثة الفريق إلى السعودية قبل 72 ساعة من هذه المواجهة، وسط روح معنوية مرتفعة ووعود بمكافآت مالية وحوافز كبيرة من إدارة النادي للاعبين.

ويحتل الجيش المركز الرابع في الدوري السوري برصيد 26 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة عن الوثبة صاحب الصدارة، ولكن للجيش مباراة مؤجلة.

ويقود الفريق المدير الفني السوري رأفت محمد، ولا تضم قائمة الجيش أي لاعبين أجانب.. ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبداللطيف نعسان وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد الصالح وجهاد الباعور ومحمد رامي الترك وخطاب مشلب.

ويقود خط الوسط مازن العيسى وأحمد رجب ومنهل طيارة، وعلى الأطراف زيد غرير وأحمد الأحمد، وفي الهجوم محمد الواكد.

وقال عبدالفتاح الآغا، مهاجم منتخب سوريا الأسبق، لـ“إرم نيوز“، تعليقا على هذه المواجهة، إن الجيش يعود بعد غياب للساحة القارية، مؤكدا أن هناك فوارق واضحة في الظروف بين الفريقين وعلى رأسها عدم وجود أجانب لدى الجيش.

وأوضح أن عناصر الخبرة في تشكيلة الجيش ستلعب دورا في تماسك اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وعلى رأسهم أحمد الصالح والباعور وأحمد الأحمد.

وأشار إلى أن الأفضلية نظريًا تبدو للتعاون الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولكن كرة القدم لا تعرف سوى المجهود داخل المستطيل الأخضر.