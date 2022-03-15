الشباب يشن هجومًا على حكم مباراته مع الاتحاد: "حكم كرة يد أم كرة قدم؟

شن نادي الشباب السعودي هجومًا على حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الاتحاد في الجولة الـ24 من الدوري السعودي، اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس.

وأدار مباراة الاتحاد والشباب طاقم تحكيم بقيادة أناستاسيوس سيديروبولس حكم ساحة، بوليكنوريس كوستاراس حكمًا مساعدًا، لازاروس ديميترياديس حكمًا مساعدًا، السعودي محمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، اليوناني أنجيلوس إيفانجيلو حكمًا للفيديو، إبراهيم الدخيل جاء مساعدًا لحكم الفيديو”.

مع الأسف.. ألم يكن من الأفضل استقدام حكام أفضل من هؤلاء ⁉️ @saudiFF pic.twitter.com/HVfJ3l8dr9 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 14, 2022

وشهدت المباراة حالة تحكيمية مثيرة للجدل، إذ رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لنادي الشباب، بحسب خبراء التحكيم في المملكة العربية السعودية.

المثير أن هجوم نادي الشباب على الحكم جاء بعد ساعات من تصريحات طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لنادي الشباب التي أشاد خلالها بطاقم التحكيم رافضًا تبرير الهزيمة بخطأ الحَكم.

وغرَّد نادي الشباب متوجهًا بها للاتحاد السعودي لكرة القدم مع فيديو لركلة الجزاء غير المحتسبة ”مع الأسف.. ألم يكن من الأفضل استقدام حكام أفضل من هؤلاء“.

بعد الأخطاء المؤثرة من طاقم التحكيم في مباراة الأمس هل تعتقد بأن حكم المباراة 🤔؟ — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 14, 2022

ثم نشر حساب النادي على تويتر استفتاء حول طاقم التحكيم ”بعد الأخطاء المؤثرة خلال مباراة الأمس، هل تعتقد أن حكم المباراة ”حكم كرة قدم، أو حكم كرة يد“.

وتعافى الاتحاد من هزيمته أمام الهلال ليفوز 2-صفر على الشباب ويقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2009.

ومنح عبد العزيز البيشي التقدم للاتحاد من ضربة رأس بعد كرة مرتدة من الحارس قبل نهاية الشوط الأول ورفض الاحتفال أمام ناديه السابق.

وضاعف البرازيلي رومارينيو النتيجة من ضربة رأس أخرى بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة من 24 مباراة بفارق 11 نقطة عن الهلال والشباب، لكن تتبقى مباراتان للهلال حامل اللقب.