مجموعة "الوسائل" السعودية تعرض 2.7 مليار إسترليني لشراء تشيلسي

قدمت المجموعة ”الوسائل“ السعودية عرضًا بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني لشراء تشيلسي، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية وأمريكية، وذلك بعد فرض عقوبات اقتصادية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني.

ولا شك أن تشيلسي بحاجة ماسة إلى البيع، بعد أن جمدت الحكومة البريطانية أصول أبراموفيتش الأسبوع الماضي؛ بسبب علاقاته القوية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب على أوكرانيا.

I can confirm Saudi Media Group have made a £2.7bn ($3.5bn) offer to buy Chelsea. Mohamed Alkhereiji is a Chelsea fan and leading a private consortium. No direct government links.

