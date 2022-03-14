‏عبدالعزيز المريسل أثناء تنفيذ "حلق شاربه".. الهلال سيتوج بلقب الدوري (فيديو)

توقع الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل، المعروف بتشجيعه لنادي النصر، تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي 2021/2022، رغم ابتعاد الاتحاد في صدارة جدول الترتيب.

ونشر المريسل مقطع الفيديو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب: ”في الدوري الخاص بي (دوري الحظوظ) استطاع حظ الاتحاد من كسر قوة حظ الشباب لتتبقى المنافسة بين حظ الاتحاد وحظ الهلال وكلنا نعرف قوة حظ الهلال التي لا مثيل لها“.

في الدوري الخاص بي (دوري الحظوظ)

استطاع #حظ_الاتحاد من كسر قوة #حظ_الشباب لتتبقى المنافسة بين #حظ_الاتحاد و #حظ_الهلال و كلنا نعرف قوة #حظ_الهلال التي لا مثيل لها

بالأمس تحديت على حلق شنب و أوفيت بعد فوز #الاتحاد على #الهلال

ولكن وفق قراءتي الدوري هلالي لانه يملك حظ لا مثيل له

. https://t.co/7LHQdrS7CU pic.twitter.com/hZBOxV0VrD — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 14, 2022

وأضاف: ”في الأمس تحديت على حلق شنب و أوفيت بعد فوز الاتحاد على الهلال، ولكن وفق قراءتي الدوري هلالي لأنه يملك حظا لا مثيل له“.

وكان المريسل قد راهن على فوز الشباب على الاتحاد في الدوري السعودي وقال إنه يراهن على ”حظ الشباب“، والفوز على العميد، وأشار إلى أنه سيحلق شاربه حال فوز الاتحاد.

وابتعد نادي الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه 2/0 على مضيفه الشباب أمس الأحد، في الجولة الـ24 من المسابقة.

وسجل عبدالعزيز علي البيشي الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 45، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول على تقدم العميد 1/0.

ووقع البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينيو)، الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 50، من ضربة رأس بعد كرة عرضية من حمدان الشمراني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 57 من 24 مباراة في المركز الأول، ويتقدم بـ11 نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي لعب 22 مباراة، وتراجع الشباب إلى المركز الثالث، ويملك 46 نقطة من 24 مباراة، ثم النصر في المركز الرابع، ويملك 45 نقطة من 24 مباراة.

وكان عبدالعزيز المريسل، قد تعهد بحلق شاربه ”صوتا وصورة“ إذا حقق نادي الاتحاد الفوز على الهلال، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ12 يوم 8 مارس.

لكن في تلك المباراة نجح الهلال في تحقيق الفوز 2/1 على الهلال سجلهما سالم الدوسري من ضربة جزاء، وأوديون إيغالو في الدقيقتين 16 و68.