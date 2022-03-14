ترتيب الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يفرض التعادل على مانشستر سيتي

أشعل كريستال بالاس الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فرض التعادل السلبي على ضيفه مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، لحساب الجولة الـ29 على ملعب سيلهرست بارك.

وفشل مانشستر سيتي في تسجيل أي فرصة على مدار شوطي المباراة لتنتهي على وقع التعادل السلبي.

رفع التعادل رصيد مانشستر سيتي إلى 70 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن ليفربول الذي لعب 28 مباراة، في حين رفع التعادل رصيد كريستال بالاس عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر (مؤقتا).

ويأتي تشيلسي في المركز الثالث وحصد البلوز 59 نقطة من 28 مباراة ويتقدم بـ8 نقاط عن آرسنال الرابع الذي لعب 26 مباراة، في حين حصد مانشستر يونايتد 50 نقطة من 29 مباراة ويحتل المركز الخامس.

وتعادل مانشستر سيتي للمرة الرابعة في حين فاز 22 مرة، وخسر 3 مرات، في حين فاز كريستال بالاس 7 مرات فقط، وتعادل 13 مرة، وخسر 9 مرات.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون يوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مواجهة بيرنلي وليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وهذه المرة الثانية التي يتعادل فيها مانشستر سيتي سلبيا في الدوري الإنجليزي الممتاز وكانت المرة الأولى في سبتمبر الماضي أمام ساوثهامبتون.

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس فاز السيتي 5 مرات، وتعادلا ثلاث مرات، وفاز كريستال بالاس مرتين، علما أن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز كريستال بالاس 2/0 على ملعب الاتحاد.

ويوم الأربعاء يحل توتنهام هوتسبير ضيفا على برايتون، ويستضيف آرسنال منافسه ليفربول في مباراتين مؤجلتين من الجولتين الـ16 و27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.