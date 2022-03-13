رياضة

ترتيب الدوري السعودي: الهلال يصعق الرائد ويرتقي إلى المركز الثاني (فيديو)
تاريخ النشر: 13 مارس 2022 17:58 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2022 18:15 GMT

ترتيب الدوري السعودي: الهلال يصعق الرائد ويرتقي إلى المركز الثاني (فيديو)

حقق نادي الهلال فوزا دراميا بنتيجة 1/0 على مضيفه الرائد اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين. وفشلت محاولات الفريقين للتسجيل قبل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي الهلال فوزا دراميا بنتيجة 1/0 على مضيفه الرائد اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفشلت محاولات الفريقين للتسجيل قبل أن يسجل موسى ماريغا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 89 بتسديدة قوية على يسار أحمد الرحيلي حارس التعاون.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني مع الشباب الذي حصد نفس عدد النقاط من 23 مباراة، في المقابل يملك الرائد 29 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز التاسع.

وحقق الهلال الفوز الـ13 في حين تعادلا 7 مرات وخسر مرتين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة من 23 مباراة ويلعب في وقت لاحق مع الشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

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ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الأهلي يوم الجمعة في الدوري السعودي ثم مع الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا.

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