ترتيب الدوري السعودي: الهلال يصعق الرائد ويرتقي إلى المركز الثاني (فيديو)

حقق نادي الهلال فوزا دراميا بنتيجة 1/0 على مضيفه الرائد اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفشلت محاولات الفريقين للتسجيل قبل أن يسجل موسى ماريغا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 89 بتسديدة قوية على يسار أحمد الرحيلي حارس التعاون.

هدددددف!⚽

د89' الهدف الأول لـ #الهلال عن طريق ماريغا

الرائد 0 × 1 الهلال#الرائد_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/RU4sbgCpVy — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 13, 2022

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني مع الشباب الذي حصد نفس عدد النقاط من 23 مباراة، في المقابل يملك الرائد 29 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز التاسع.

وحقق الهلال الفوز الـ13 في حين تعادلا 7 مرات وخسر مرتين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة من 23 مباراة ويلعب في وقت لاحق مع الشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الأهلي يوم الجمعة في الدوري السعودي ثم مع الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا.