رياضة

وكيل محمد أبوجبل يسخر من تصريحات مرتضى منصور حول "حلقة رامز جلال"
تاريخ النشر: 13 مارس 2022 14:11 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2022 15:15 GMT

وكيل محمد أبوجبل يسخر من تصريحات مرتضى منصور حول "حلقة رامز جلال"

شن مرتضى منصور هجوما على عدد من نجوم الفريق ومدربه السابق باتريس كارتيرون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لتقديم مدرب الفريق جيسفالدوا فيريرا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

سخر وكيل اللاعبين السعودي نواف المهدي، ووكيل الحارس المصري محمد أبوجبل، من تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حول حارس مرمى الفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات اليوم الأحد: ”قبل مباراة الوداد بدوري أبطال أفريقيا، طلب محمد أبوجبل جواز سفره للسفر إلى السعودية من أجل تصوير حلقة في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال“.

وأشار مرتضى منصور إلى عدم تركيز الحارس مع النادي منذ العودة من بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون التي حقق الفراعنة خلالها المركز الثاني.

وقال مرتضى منصور موجها كلامه لأبوجبل: ”هل سألت نفسك لماذا لم يتعاقد النصر السعودي مع محمد الشناوي“.

ويرتبط محمد أبوجبل بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، حيث نشر سابقا صورة له مع وكيل اللاعبين نواف المهدي الذي أكد أنه يمتلك عروضا للاعب من أندية فرنسية وتركية وسعودية ومصرية.

 

ورد المهدي على مرتضى منصور ساخرا: ”ما علينا من أبوجبل ونواف .. إيش وضع رامز والبرنامج شكله كله تمثيل وكذب“.

وأعلن نادي الزمالك أنه لن يجدد عقود محمد أبوجبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام الوداد في استاد القاهرة بهدف دون رد، ليغادر من دور المجموعات.

وشن مرتضى منصور هجوما على عدد من نجوم الفريق ومدربه السابق باتريس كارتيرون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لتقديم مدرب الفريق جيسفالدوا فيريرا.

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