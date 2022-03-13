وكيل محمد أبوجبل يسخر من تصريحات مرتضى منصور حول "حلقة رامز جلال"

سخر وكيل اللاعبين السعودي نواف المهدي، ووكيل الحارس المصري محمد أبوجبل، من تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حول حارس مرمى الفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات اليوم الأحد: ”قبل مباراة الوداد بدوري أبطال أفريقيا، طلب محمد أبوجبل جواز سفره للسفر إلى السعودية من أجل تصوير حلقة في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال“.

وأشار مرتضى منصور إلى عدم تركيز الحارس مع النادي منذ العودة من بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون التي حقق الفراعنة خلالها المركز الثاني.

ماعلينا من ابو جبل ونواف .. ايش وضع رامز والبرنامج شكله كله تمثيل وكذب https://t.co/z2KaINgzKe — نواف المهدي #السعودية_العظمى (@almahdinawaf) March 13, 2022

وقال مرتضى منصور موجها كلامه لأبوجبل: ”هل سألت نفسك لماذا لم يتعاقد النصر السعودي مع محمد الشناوي“.

ويرتبط محمد أبوجبل بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، حيث نشر سابقا صورة له مع وكيل اللاعبين نواف المهدي الذي أكد أنه يمتلك عروضا للاعب من أندية فرنسية وتركية وسعودية ومصرية.

الصورة لتوقيع أبوجبل مع شركةتسويق رياضية وليست نادي،وندرس عدة عروض في الدوري المصري والسعودي والتركي والفرنسي درجة أولى،وبطلب من اللاعب بإنتظار تقديم الأخوة بنادي #الزمالك لعرض رسمي يرضي الطرفين،وسيتم تحديد قرار اللاعب خلال الأيام المقبلة ليتفرغ لمشاركته وتركيزه مع فريقه والمنتخب pic.twitter.com/TpFE7iu86e — نواف المهدي #السعودية_العظمى (@almahdinawaf) March 11, 2022

ورد المهدي على مرتضى منصور ساخرا: ”ما علينا من أبوجبل ونواف .. إيش وضع رامز والبرنامج شكله كله تمثيل وكذب“.

وأعلن نادي الزمالك أنه لن يجدد عقود محمد أبوجبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بعد خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام الوداد في استاد القاهرة بهدف دون رد، ليغادر من دور المجموعات.

وشن مرتضى منصور هجوما على عدد من نجوم الفريق ومدربه السابق باتريس كارتيرون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لتقديم مدرب الفريق جيسفالدوا فيريرا.