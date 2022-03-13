تقرير: نادي النصر لن يتعاقد مع مدرب جديد قبل نهاية الموسم الحالي

‏‎كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي ‎النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر ستناقش ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم.

وصرحت ذات المصادر لصحيفة ”الرياضية“ أنه في هذه الفترة لن يحضر أي مدرب للتفاوض في الرياض على أن يستمر الفريق تحت قيادة الأرجنتيني ميغيل روسو، الذي تولى تدريب الفريق في ديسمبر الماضي.

تقرير: رودي غارسيا يصل إلى الرياض عصر الأحد قبل الموافقة الرسمية على تدريب نادي النصر https://t.co/KXs9BdzIcZ pic.twitter.com/oyj7Qdgenp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

ويعاني النصر من سوء النتائج خلال الفترة الحالية مع مدربه ميغيل روسو، إذ خرج النصر من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر 1/2 أمام الهلال، كما تلقى خسارة كبيرة أمام الهلال بأربعة أهداف نظيفة، وتعادل أمام الاتفاق بهدفين لتتراجع حظوظه في التتويج بلقب الدوري السعودي.

وكانت مصادر صحفية كشفت اليوم، عن وصول المدرب الفرنسي رودي غارسيا، العاصمة السعودية الرياض ،حيث كان من المقرر أن يزور غارسيا ملعب مرسول بارك الخاص بالنصر وأيضا زيارة مقر نادي النصر في الرياض.

وتولى روسو تدريب النصر في ديسمبر 2021، بعد إقالة مدربه السابق البرتغالي بيدرو إيمانويل وبدأ بداية قوية، حتى بدأ مستوى الفريق في الهبوط بعد فترة قصيرة.

إصابة جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر بكسرين في الوجه والأنف أمام الاتفاق https://t.co/qObCuIeLXn pic.twitter.com/gQ4V64j6qF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وينتهي عقد روسو مع النصر في مايو القادم، ولعب النصر تحت قيادة المدرب الأرجنتيني 14 مباراة، فاز في 10 وخسر 3 مرات، وتعادل في واحدة، وسجل الفريق 26 هدفًا، وتلقى 17 هدفا.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 45 نقطة من 24 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

تعليق مرتضى منصور

في سياق متصل، كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن موقفه تجاه محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، وعن تداول الأنباء الفترة الماضية عن انتقاله للنصر السعودي.

وصرحت مصادر سابقا أن النصر وقع مع أبوجبل البالغ من العمر 33 عاما، على عقود مبدئية للانضمام إلى النصر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكيل محمد أبوجبل: ندرس عروضًا من مصر وتركيا وفرنسا والسعودية https://t.co/T5gm4ZGK8d pic.twitter.com/YtjXDr8o13 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

وقال مرتضى منصور: ”أشركناه وجعلناه أساسيا على حساب المجتهد محمد عواد، لكي ينضم لمنتخب مصر وبعدها يفعل معنا ذلك ويقول إنه سيرحل إلى فريق النصر السعودي“.

وتساءل رئيس الزمالك: ”أقول لنادي النصر السعودي لماذا لم تفاوضوا محمد الشناوي حارس الأهلي؟ ولماذا لم تفاوضوا مصطفى نجل شوبير (ما هو جون عملاق)“.

وأعلن مرتضى منصور، يوم الجمعة، عدم تجديد عقد أبوجبل مع الزمالك، وبالتالي سيرحل اللاعب الصيف المقبل.