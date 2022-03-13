تقرير: رودي غارسيا يصل إلى الرياض عصر الأحد قبل الموافقة الرسمية على تدريب نادي النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية أن المدرب الفرنسي الشهير رودي غارسيا سيصل إلى الرياض عاصمة المملكة، عصر اليوم الأحد؛ تمهيدًا لبدء المفاوضات الرسمية لتدريب نادي النصر.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا قالت فيه إن رودي غارسيا سيصل الرياض عصر اليوم استجابة لدعوة خاصة من إدارة نادي النصر.

ومن المتوقع أن يزور ملعب مرسول بارك الذي يستضيف مباريات الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى أنه سيقوم بزيارة أخرى لمقر النادي.

ويُعدّ غارسيا مطلبًا لجماهير النصر السعودي.

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادما من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق أخيرًا، رغم البداية الجيدة.

وبحسب الإعلامي القريب من إدارة النصر طارق سعد، فإن رئيس النادي مسلي آل معمر قد اجتمع مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، يوم الأحد الـ5 من مارس في دبي؛إذ عرض عليه مهمة تدريب الفريق.

وكشف طارق سعد، أن غارسيا اشترط أنه قبل أي اتفاق، لا بد من السفر للرياض لزيارة مقر النادي ومشاهدة المنشآت على الطبيعة، وهو ما وافق عليه مسلي آل معمر، الذي سينفذ طلب المدرب الفرنسي قبل نهاية الشهر الحالي.

من هو رودي غارسيا؟

يعد غارسيا من أبرز المدربين الفرنسيين حاليًا، وتأهل مع أولمبيك ليون الفرنسي إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020.

وسبق لغارسيا البالغ من العمر 58 عامًا، تدريب عدة أندية أوروبية، مثل: سانت إتيان، ديجون، لومان، وليل الذي حقق معه لقب الدوري الفرنسي في موسم 2009-2010.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 45 نقطة من 24 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وكان النصر قد تعادل مع مضيفه الاتفاق بنتيجة (2-2)، في لقاء الجولة الـ24 من الدوري السعودي، فيما يستعد لملاقاة الفيحاء، يوم الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك، في الجولة الـ25 من المسابقة.