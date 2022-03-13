الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشباب ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يسدل الستار اليوم الأحد على منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم بمواجهة محفوفة بالمخاطر للهلال خارج دياره أمام الرائد بينما يستضيف نادي الشباب منافسه الاتحاد في مواجهة مثيرة وتعد بكل المقاييس قمة مباريات هذه الجولة.

وبدأت الجولة يوم الخميس الماضي وشهدت فوز الفتح على أبها بنتيجة 3-0 وتعادل التعاون مع الفيصلي بنتيجة 2-2 كما تعادل الاتفاق مع النصر بنفس النتيجة وفاز الفيحاء على الباطن بنتيجة 1-0 وتغلب بنفس النتيجة ضمك على الحزم وتغلب الأهلي على الطائي بنتيجة 3-1.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشباب ضد الاتحاد في الدوري السعودي:

3 من رباعي القمّة يلعبون غداً..

في رحلة التنافس على اللقب المنتظر 🏆 pic.twitter.com/gDbXt4PBDp — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 12, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الشباب والاتحاد في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء اليوم الأحد على ملعب (الأمير فيصل بن فهد).

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق حماد العنزي.

ترتيب الفريقين

يحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة بعدما حقق 17 فوزاً وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم.

وسجل الاتحاد 49 هدفاً وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري كما استقبل 20 هدفاً وهو ثاني أقوى دفاع بعد الفيحاء.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 46 نقطة بعدما حقق 13 فوزاً وتعادل 7 مرات وتلقى 3 هزائم.

وسجل الشباب 44 هدفاً واستقبل 27 هدفاً في 23 مباراة.

وفاز الشباب بنتيجة 2-0 على حساب الاتحاد في لقاء الدور الأول يوم 22 أكتوبر الماضي في آخر مواجهة بين الفريقين.

أسلحة الشباب

يخوض الشباب مواجهة الاتحاد باحثاً عن تحقيق الفوز للدخول بقوة في حسابات المنافسة وتقليص الفارق مع الاتحاد.

ويعلم الشباب أهمية هذه المباراة جيداً في ظل تقدم الهلال وبحثه عن استعادة الصدارة مع نهاية اللقاءين المؤجلين له وهو ما يجعل مهمة الشباب صعبة حال خسارته أمام الاتحاد.

ويعتمد الشباب بقيادة مديره الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا على تشكيلة تضم حارس المرمى حسين شيعان وأمامه رباعي خط الدفاع إياجو سانتوس وأحمد شراحيلي وفواز الصقور ومتعب الحربي.

ويقود خط الوسط حسين القحطاني وبجواره ألفريد ندياي وإيفر بانيجا مع ثلاثي الهجوم هتان باهبري ونواف العابد ولوسيانو فييتو.

أوراق الاتحاد

يأمل الاتحاد تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الأخيرة أمام الهلال بنتيجة 1-2 وتجنب خسارة أي نقاط جديدة في مشوار استعادة اللقب.

ويعاني الاتحاد غيابات مؤثرة على رأسها عبد الرزاق حمد الله وأحمد حجازي وعمر هوساوي وعبد الرحمن العبود.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مارسيلو جروهي وأمامه رباعي خط الدفاع حمدان الشمراني وعبد الله الحافظ ومد الله العليان ومهند الشنقيطي.

ويقود خط الوسط برونو هنريكي وبجواره أندريه فيليبي ويميناً فهد المولد ويساراً عبد العزيز البيشي مع ثنائي الهجوم رومارينهو وهارون كمارا.

📸| لا نتوقف عن العمل ..💪 pic.twitter.com/RQ5THSvy9T — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 11, 2022

وقال عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن مواجهة الشباب والاتحاد ستكون صعبة وخارج التوقعات لأن ظروف اللقاء تفرض تنافسية وندية كبيرة بين الفريقين.

وأشار إلى أن الاتحاد يقدم موسماً مميزاً والخسارة أمام الهلال لن تؤثر على فرص العميد في المنافسة على الدوري مؤكداً أن وجود رومارينهو قد يعوض غياب حمد الله ويعطي الفاعلية لهجوم الإتي.

وأوضح أن الشباب لديه عناصر مميزة خاصة في وسط الملعب بوجود ندياي وبانيجا كما أن خبرة فييتو وباهبري مهمة في خط الهجوم مؤكداً أن الفريق الأكثر تركيزاً في الجوانب الدفاعية ستكون كفته أرجح في الفوز.