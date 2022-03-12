رياضة

بسبب تاوامبا.. محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق يشن هجومًا لاذعًا على وليد الفراج (شاهد)
تاريخ النشر: 12 مارس 2022 21:40 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2022 22:15 GMT

بسبب تاوامبا.. محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق يشن هجومًا لاذعًا على وليد الفراج (شاهد)

وجه محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي السابق نقدًا لاذعا للإعلامي ولي الفراج، بسب مهاجمة الأخير له على قراره السابق برحيل الكاميروني لياندر تاوامبا في يوليو

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وجه محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي السابق نقدًا لاذعا للإعلامي ولي الفراج، بسب مهاجمة الأخير له على قراره السابق برحيل الكاميروني لياندر تاوامبا في يوليو من عام 2020، قبل أن يعود إلى الفريق مرة أخرى.

وقال الفراج في برنامجه ”أكشن مع وليد“: ”ما أفهم كيف قام محمد القاسم بالموافقة على رحيل تاوامبا.. كيف كان له قلب يمشيه في تلك المرحلة.

ورد القاسم في تغرية له عبر تويتر قال فيها: ”هذه أشياء لا تفهمها ولا تعيها.. لأنه قرار مبني على الاحترام والنزاهة والمبادئ والصدق والحلال والحرام“.

واختتم: ”كلها يجب أن أشرحها لك“.

وانتهى عقد تاوامبا مع التعاون يوم 30 يونيو 2020، وفعلت الإدارة بند الأفضلية لموسم ثالث من 1 يوليو 2020، بزيادة عقده السنوي 25%، إلا أن المهاجم الكاميروني يُفضل الرحيل ورفض تمديد العقد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدر قرارًا آنذاك يمنع فيه الأندية من ضم أي لاعب رفض تمديد عقده بعد جائحة كورونا والتي تسببت في إيقاف المنافسات الرياضية، وهو الأمر الذي ينطبق على تاوامبا.

ولفت تاوامبا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتبدي العديد من الأندية السعودية والعربية اهتمامها بالمهاجم الكاميروني، من أجل التعاقد معه .

وانضم المهاجم الكاميروني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم في الفترة الأولى.

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