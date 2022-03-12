جماهير الأهلي السعودي ترفع البطاقة الحمراء لرئيس ناديها "ارحل يا ماجد" (صورة)

عوض الأهلي تأخره بهدف ليفوز 3-1 على ضيفه الطائي، في أول مباراة لمدربه الجديد روبرت سيبولدي القادم من أوروجواي، ضمن الجولة الـ24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وما زالت الجماهير الأهلاوية تعاني من إدارة ماجد النفيعي؛ بسبب سوء نتائج الفريق بعد توديع كأس الملك، وهبوطه للمركز الـ10 في جدول دوري المحترفين.

فقام عدد من مشجعي الأهلي المتواجدين في ملعب الفيصل، قبل بدء المباراة، برفع بطاقات حمراء تحمل عبارة: ”ارحل يا ماجد“.

ويتعرض ماجد النفيعي لانتقادات واسعة من جماهير الأهلي؛ بسبب التعاقد مع المدرب الجديد الأوروجوياني روبرت سيبولدي، الذي لم يلق قبولا لدى الجمهور الأهلاوي.

وتعرض لاعب الأهلي إدواردو لإصابة قوية؛ بسبب تدخل عنيف من لاعب الطائي خلال الدقيقة 26، حيث غادر بعدها ملعب المباراة برفقة الطاقم الطبي، ثم ظهر اللاعب باكيا فوق دكة البدلاء.

وصعد الأهلي للمركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة من 24 مباراة، بينما تجمد رصيد الطائي عند 26 نقطة ليحتل المركز الـ11.