إدارة نادي الاتحاد تتفق مع مسؤولي فيتوريا غيماريش لشراء عقد أندريه فيليبي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي ترغب في ضم اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي، لاعب وسط الفريق، المعار من فيتوريا غيماريش، بعقد دائم مع الفريق.

وتعاقدت إدارة الاتحاد مع أندرية فيليبي، والبالغ من العمر 32 عاما، في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من فيتوريا غيماريش بنظام الإعارة لنهاية الموسم الجاري، مع إمكانية شراء عقده في الصيف.

وكشف الإعلامي التركي، أكرم كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن إدارة الاتحاد بدأت في محادثات مع نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي؛ للاتفاق على انتقال أندريه بعقد دائم للاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

🔝Al-Ittihad has begun talks with Vitoria Guimaraes to make 🇵🇹Andre Andre's transfer permanent. #الاتحاد

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 12, 2022