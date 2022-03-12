إدارة نادي الاتحاد تتفق مع مسؤولي فيتوريا غيماريش لشراء عقد أندريه فيليبي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي ترغب في ضم اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي، لاعب وسط الفريق، المعار من فيتوريا غيماريش، بعقد دائم مع الفريق.

وتعاقدت إدارة الاتحاد مع أندرية فيليبي، والبالغ من العمر 32 عاما، في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من فيتوريا غيماريش بنظام الإعارة لنهاية الموسم الجاري، مع إمكانية شراء عقده في الصيف.

وكشف الإعلامي التركي، أكرم كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن إدارة الاتحاد بدأت في محادثات مع نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي؛ للاتفاق على انتقال أندريه بعقد دائم للاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

🔝Al-Ittihad has begun talks with Vitoria Guimaraes to make 🇵🇹Andre Andre's transfer permanent. #الاتحاد — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 12, 2022

ولعب فيليبي للعديد من الأندية الكبرى في البرتغال، أبرزها فريق بورتو بين عامي 2015 و2018، قبل الانتقال إلى فيتوريا غيماريش.

وكانت من أبرز إنجازات فيليبي خلال مسيرته مع بورتو هي الحصول على لقب الدوري البرتغالي، بالإضافة إلى كأس البرتغال.

وخاض أندريه فيليبي بحسب أرقامه بموقع ”ترانسفير ماركت العالمي“، 346 مباراة مع الأندية السابقة التي مثلها، وأسهم بتسجيل 51 هدفا وصناعة 25 تمريرة حاسمة.

بينما خاض أندرية فيليبي 7 مباريات رفقة الاتحاد، وقد صنع خلالها تمريرة حاسمة واحدة، واستطاع اللاعب أن يحجز مقعده في التشكيل الأساسي ونيل ثقة مدربه كوزمين كونترا بمستواه الفني الجيد في وسط الملعب.

ويتصدر الاتحاد، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 54 نقطة، قبل 7 جولات من النهاية، بالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.