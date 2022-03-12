وكيل محمد أبوجبل: ندرس عروضًا من مصر وتركيا وفرنسا والسعودية

قال نواف المهدي وكيل الحارس المصري محمد أبوجبل إنه وموكله يدرسان عروضًا من أندية من: مصر، وتركيا، وفرنسا، والسعودية، دون أن يكشف أسماء أي منها.

ونشر نواف المهدي صورة لمحمد أبوجبل وهو يوقع على عدة أوراق، وكتب عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”الصورة لتوقيع أبوجبل مع شركة تسويق رياضية وليس مع نادٍ، وندرس عدة عروض في الدوري المصري، والسعودي، والتركي، والفرنسي، درجة أولى“.

الصورة لتوقيع أبوجبل مع شركةتسويق رياضية وليست نادي،وندرس عدة عروض في الدوري المصري والسعودي والتركي والفرنسي درجة أولى،وبطلب من اللاعب بإنتظار تقديم الأخوة بنادي #الزمالك لعرض رسمي يرضي الطرفين،وسيتم تحديد قرار اللاعب خلال الأيام المقبلة ليتفرغ لمشاركته وتركيزه مع فريقه والمنتخب pic.twitter.com/TpFE7iu86e — نواف المهدي #السعودية_العظمى (@almahdinawaf) March 11, 2022

وأضاف: ”بطلب من اللاعب، بانتظار تقديم الإخوة في نادي الزمالك لعرض رسمي يرضي الطرفين، وسيتم تحديد قرار اللاعب، خلال الأيام المقبلة، ليتفرغ لمشاركته وتركيزه مع فريقه والمنتخب“.

وأمس الجمعة، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم التجديد لعدد من اللاعبين، عقب خسارة الفريق من الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مرتضى منصور عدم التجديد لكل من: محمد أبوجبل، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وطارق حامد، وعمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

وقبل أيام كشف مصدر مقرب من ”أبوجبل“ أن الحارس المصري وقَّع لنادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر.

وقال المصدر المقرب من أبو جبل لشبكة ”إرم نيوز“ إن حارس الزمالك وقَّع على عقد انضمامه لنادي النصر، في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف: ”أبو جبل وقَّع للنصر لمدة موسمين، وحصل بالفعل على مقدم التعاقد“، لكنه رفض الإفصاح عن القيمة المالية التي سيحصل عليها الحارس.

ويبحث نادي النصر عن حارس مميز مع تقدم وليد عبدالله في العمر، حيث سيُتم 36 عامًا في أبريل المقبل.

وبدأ ”أبو جبل“ مسيرته الاحترافية، موسم 2010/2011، مع نادي إنبي، قبل أن ينتقل للزمالك، صيف 2013، وقضى مع الزمالك 3 سنوات، وبعدها رحل إلى سموحة، ثم عاد إلى القلعة البيضاء مرة أخرى، في يوليو 2019 وحتى الآن.

وتسبب ”أبو جبل“ بتتويج الزمالك بكل من كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، كما أنه تُوج بكأس مصر 2019.

وقدم ”أبوجبل“، البالغ من العمر 33 عامًا، مستوى مميزًا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، مستغلًا إصابة الحارس الأول محمد الشناوي، حيث قاد منتخب مصر إلى المباراة النهائية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.