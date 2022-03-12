نادي الاتحاد السعودي يقدم عرضًا بـ3 ملايين دولار لطارق حامد

كشفت وسائل إعلام مصرية أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضًا بقيمة 43 ملايين دولار لطارق حامد لاعب نادي الزمالك.

وبحسب قناة ”أون تايم سبورت“، فإن طارق حامد أبلغ الزمالك أن لديه عرضًا مقابل 3 ملايين دولار، في حين أن عرض الزمالك تبلغ قيمته 40 مليون جنيه في عامين، وكان من الممكن زيادته شيئًا بسيطًا، وأوضحت أن طارق حامد طلب من الزمالك رقمًا يقترب من 3 ملايين دولار (نحو 47 مليون جنيه مصري).

🔥⚽ أحمد شوقي يفجر مفاجأت صادمة مع إبراهيم فايق في كواليس التجديد مع طارق حامد وبن شرقي وأبو جبل#جمهور_التالتة pic.twitter.com/dnsfv8fEUw — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 12, 2022

وأشارت إلى أن طارق حامد طلب من الزمالك مهلة لمدة أسبوع، لكنه لم يرد في الموعد المحدد (يوم الخميس الماضي)، في حين أن الزمالك كان سينتظر قرار طارق حامد حتى، اليوم السبت، لكن خسارة الفريق 0/1 أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا عجلت في قرار الزمالك.

ويوم أمس الجمعة، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم التجديد لعدد من اللاعبين، عقب خسارة الفريق من الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مرتضى منصور عدة قرارات عبر صفحته الرسمية، جاءت كالتالي:

أولا: عدم التجديد لكل من: أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وطارق حامد، ومحمد أبو جبل، وعمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

ثانيًا: توقيع غرامة مالية على محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير.

ثالثًا: إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.

رابعًا: الاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

وأنهى الوداد أحلام الزمالك المصري في التقدم في دوري أبطال أفريقيا، بالفوز عليه 1/0 ضمن منافسات الجولة الـ 4 من دور المجموعات.

وسجل يحيى جبران هدف الوداد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وخسر الزمالك 1/3 أمام الوداد في الدار البيضاء في الجولة الثالثة، الشهر الماضي..

وجمدت رصيد الزمالك، الذي اقترب من وداع البطولة، عند نقطتين من تعادلين ودون أي فوز في المركز الثالث، في حين يتصدر الوداد المجموعة بتسع نقاط من 4 مباريات.

ويحتل بترو أتلتيكو الأنغولي المركز الثاني بسبع نقاط قبل مواجهة منافسه المحلي ساجرادا متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، غدًا السبت.

وفي حالة فوز بترو أتلتيكو على ساغرادا سيودع الزمالك المسابقة دون انتظار نتائج الجولتين الأخيرتين، في حين سيتأهل الوداد وأتلتيكو لدور الثمانية.

ويلعب طارق حامد البالغ من العمر 33 عامًا، في مركز وسط الميدان الدفاعي يلعب، وبدأ مسيرته الكروية مع طلائع الجيش، في 2009، وانضم لصفوف الزمالك في 2014، قادمًا من سموحة، ويمتاز بدقة التمريرات القصيرة والطولية، كما ينجح في استخلاص الكرة بصورة صحيحة بنسب عالية.