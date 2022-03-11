إصابة جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر بكسرين في الوجه والأنف أمام الاتفاق

تعرض الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب نادي النصر السعودي لإصابة قوية خلال الشوط الأول من مباراة الاتفاق في الجولة الـ24 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب سنوسي هوساوي لاعب الاتفاق تدخل على جسد ماشاريبوف حيث خرج الأخير من المباراة اضطراريًّا مع نهاية الشوط الأول وحل بدلًا منه اللاعب خالد الغنام.

وتعرض سنوسي هوساوي للطرد من قبل الحكم ماجد الشمراني، بعد تدخله القوي في ماشاريبوف.

ووفقًا لتقارير صحفية؛ أثبتت الفحوصات تعرض ماشاريبوف لكسرين، الأول في الوجه والثاني في الأنف، دون تحديد المزيد من التفاصيل.

ومن المحتمل غياب ماشاريبوف عن مباراة النصر ضد الفيحاء في الجولة الـ25 من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل، حال عدم تعافيه من الإصابة.

بعد العودة لتقنية الـVAR..

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب #الاتفاق سنوسي هوساوي.#الاتفاق_النصر⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/PvDH9qlE2p — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 11, 2022

يذكر أن النصر قد نجح في اقتناص التعادل من أرض مضيفه الاتفاق بنتيجة 2-2، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم محمد الكويكبي للاتفاق في الدقيقة 28، قبل أن يضيف روبن كوايسون الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وعاد النصر بعد تأخره بهدفين، ليسجل هدف تقليص الفارق عن طريق عبد الله الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51، فيما أدرك غونزالو مارتينيز التعادل في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين من فريق الاتفاق، حيث خرج سنونسي هوساوي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما تعرض روبن كوايسون للإنذار الثاني ليخرج مطروداً في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد طرد زميله الآخر فهد غازي في الدقيقة 85.

ورفع النصر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.