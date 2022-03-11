رياضة

ترتيب الدوري السعودي.. النصر يتعادل أمام الاتفاق ويتمسك بالمركز الثالث
تاريخ النشر: 11 مارس 2022 20:07 GMT
تاريخ التحديث: 11 مارس 2022 21:30 GMT

ترتيب الدوري السعودي.. النصر يتعادل أمام الاتفاق ويتمسك بالمركز الثالث

نجح النصر في اقتناص التعادل من أرض مضيفه الاتفاق بنتيجة 2 -2، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. تقدم الاتفاق، الذي قاده

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نجح النصر في اقتناص التعادل من أرض مضيفه الاتفاق بنتيجة 2 -2، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الاتفاق، الذي قاده لأول مرة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، بهدفي محمد الكويكبي بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28، والسويدي روبن كوايسون في الدقيقة 35.

واستغل النصر النقص العددي في صفوف الاتفاق بعد طرد سنوسي هوساوي في نهاية الشوط الأول، ليقلص الفارق عبر عبد الله الخطيب مدافع الاتفاق الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 51 من ضربة رأس.

وأحرز الأرجنتيني بيتي مارتينيز هدف التعادل للنصر من ركلة حرة في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين من فريق الاتفاق، حيث خرج سنونسي هوساوي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

في حين تعرض روبن كوايسون للإنذار الثاني ليخرج مطرودا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد طرد زميله الآخر فهد غازي في الدقيقة 85.

ورفع النصر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

الفيحاء يتخطى الباطن

أحرز البديل فواز الطريس هدف الفوز 1-صفر للفيحاء على ضيفه الباطن قبل النهاية بخمس دقائق، ليتقدم للمركز الثامن في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وسجل فواز الطريس هدف المباراة الوحيد للفيحاء في الدقيقة 85.

وتلقى الطريس تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء وسيطر على الكرة وراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد في مرمى مارتن كمبانيا حارس الباطن.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 30 نقطة من 23 مباراة في المركز الثامن.

بينما ظل الباطن في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة من 24 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي:

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