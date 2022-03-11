صالح أبو نخاع: ضمك لم يتقدم بشكوى ضد عبد الرزاق حمدالله

نفى ”صالح أبو نخاع“، رئيس نادي ضمك التقدم بشكوى ضد مهاجم نادي ‎الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال أبونخاع عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”للعقلاء فقط …نادي ضمك لم يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد حمدالله“.

للعقلاء فقط …

نادي #ضمك لم يتقدم بشكوى على لاعب #الاتحاد حمدالله — صالح ابونخاع (@salehabunkaah) March 11, 2022

وكان فاروق شافعي لاعب نادي ضمك تقدم بشكوى رسمية ضد مهاجم نادي الاتحاد، بسبب التلفظ عليه فور نهاية مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف مهاجم الاتحاد، حمدالله، مباراة واحدة، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال

وانضم المغربي لنادي الاتحاد، في صفقة انتقال حر، في يناير 2022، بعقد يونيو 2023، بعد فسخ عقده مع النصر، بعد 3 سنوات ونصف مع الفريق الأول لكرة القدم، بحجة سلوكياته المشينة.

وقدم النجم المغربي، البالغ من العمر 31 عامًا، منذ انضمامه لصفوف العميد مستويات فنية رائعة.

ويستعد نادي الاتحاد، لكلاسيكو الشباب، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.