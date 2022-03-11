موسى ماريغا: رفضت الدوري الإنجليزي بسبب العنصرية ومواجهة النصر في دوري أبطال آسيا كانت الأجمل (فيديو)

كشف المهاجم المالي موسى ماريغا، لاعب نادي الهلال السعودي في حديث تلفزيوني عن كواليس فترة ما قبل انتقاله إلى الهلال، حيث أوضح أنه لم يتردد في قبول عرض الانتقال للمنطقة العربية بعد دخوله الفترة الحرة مع نادي فيتوريا دي غيماريش.

وتحدث ماريغا لبرنامج ”كورة“ على قناة روتانا أن انتقاله إلى الهلال كان تغيرا جذريا ليس على المستوى الرياضي فقط بل العائلي، مع سهولة الحياة بسبب عائلته المسلمة التي تتوافق معها طبيعة الحياة في السعودية“.

وقال ماريغا إنه كان يرغب في الانتقال من الدوري البرتغالي إلى دوري أقوى مثل الدوري الإنجليزي ولكن قابلته بعض المشاكل أبرزها العنصرية لأن زوجته محجبة ما أثر على قراره.

وقال موسى: ”كمسلم كنت متحمسا للانتقال للملاعب السعودية التي أشعر فيها براحة أكبر، وأشعر بالحماس الشديد لأني تلقيت عرضا من الهلال، إن الإقامة في السعودية أمر مميز، وهو ما جعلني أنهي الأمور بشكل سريع“.

وتحدث ماريغا عن الهلال وقال إنه: ”لا يتابع غير الهلال في الدوري السعودي، صدارة الدوري هدفنا، وسأقدم كل ما لدي في كل مركز ألعب فيه مع الهلال“.

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وتحدث ماريغا عن تجربته مع مدربي الهلال وقال: ”عندما وصلت هنا كان ليوناردو جارديم هو مدرب الهلال، تعلمنا منه الكثير من الأشياء، وحققنا معه البطولة الآسيوية والسوبر السعودي، ومن الصعب تحقيق هذا الإنجاز في هذا الوقت القصير“. ووجه شكره لجارديم على الفترة التي قضاها، ونتمنى له التوفيق في القادم“.

وأضاف عن المدرب الجديد رامون دياز، قائلا: ”أضاف الكثير من الأشياء للفريق منذ لحظة وصوله، ونحن كلاعبين نريد تقديم أفضل ما عندنا، فالمدرب الجديد لديه طموحات وفكر مختلف، وكل اللاعبين يعملون بشكل مضاعف لإثبات نفسهم أمام المدرب“.

وأكد ماريغا: ”نريد أن نقدم مباريات جيدة ليست بالنتائج فقط، إنما نرغب في تقديم أداء متميز، وأتمنى أن نستمر في الفترة القادمة بنفس العطاء“.

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وعن أصعب مباراة في دوري أبطال آسيا قال ماريغا: ”أصعب مباراة هي الأولى والتي كانت ضد الاستقلال، قمنا بدور دفاعي مهم وعبدالله المعيوف ساعدنا بالتصديات، بعدها كانت مباراة النصر في نصف النهائي، لو كنت سأختار فسأقول إن الأجمل مباراة النصر كونها ديربي وليست مع ناد خارجي لا نعرفه ونتفاجأ به“.

وبسؤاله عن معنى احتفاله بالأهداف، قال ماريغا إنها ترمز أكثر لكل عائلته وأصدقائه الذين نشأ معهم منذ الصغر فهي أشبه برسالة خاصة لهم.

ويستعد الهلال لمواجهة الرائد، يوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يواجه الأهلي.