مسلي آل معمر يلبي رغبة الطفل المريض بالسرطان عبدالمحسن الدوسري (فيديو)

لبى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي رغبة الطفل عبد المحسن الدوسري، المصاب بالسرطان، والذي أبدى أمنيته في زيارة نادي النصر.

وقال الطفل عبد المحسن الدوسري في تصريحات تلفزيونية إنه يرغب في زيارة نادي النصر واللعب مع نجومه، خاصة وأنه أقوى من المرض ويريد هزيمة السرطان.

وأعلن مسلي آل معمر، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، موافقته على طلب الطفل، قائلا: ”الله يحفظك يا عبدالمحسن ويعطيك الصحة والعافية.. لأنك بطل نجوم النصر يتشرفون باللعب معك“.

واختتم: ”الله يحييك في النادي“.

الله يحفظك يا عبدالمحسن ويعطيك الصحة والعافية. لأنك بطل نجوم النصر يتشرفون باللعب معك. الله يحييك في النادي. https://t.co/fuCnrsZwEb — مسلي آل معمر (@musalli9) March 10, 2022

يذكر أن الطفل عبد المحسن الدوسري تحدث في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل إصابته بسرطان الدم منذ عام، وذلك بالتزامن مع إصابة 400 ألف طفل سنوياً في العالم.

وقال الدوسري : ”أخبروني بأنني مصاب بسرطان بالدم“، أبلغوني بأنني أصبت بهذا المرض منذ حوالي عام، ولكن أهلي يشجعونني.

وحول فريقه المفضل، قال الدوسري: ”أشجع نادي النصر وأبي هدية من النصر، وهي كرة قدم، وزيارة النادي واللعب مع نجومه“.

فيديو | الطفل عبد المحسن الدوسري المصاب بسرطان الدم: أنا أقوى من المرض.. وأرغب في زيارة نادي #النصر واللعب مع نجومه#الراصد pic.twitter.com/YSXW9pzn62 — الراصد (@alraasd) March 10, 2022

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 44 نقطة من 23 مباراة.

وتلقى النصر خسارة كبيرة أمام الهلال برباعية نظيفة، في ديربي الرياض في الجولة الـ23 من الدوري، كما خرج من مسابقتي كأس الملك ودوري أبطال آسيا.