رياضة

مسلي آل معمر يلبي رغبة الطفل المريض بالسرطان عبدالمحسن الدوسري (فيديو)
تاريخ النشر: 10 مارس 2022 21:07 GMT
تاريخ التحديث: 10 مارس 2022 22:15 GMT

مسلي آل معمر يلبي رغبة الطفل المريض بالسرطان عبدالمحسن الدوسري (فيديو)

لبى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي رغبة الطفل عبد المحسن الدوسري، المصاب بالسرطان، والذي أبدى أمنيته في زيارة نادي النصر. وقال الطفل عبد المحسن الدوسري في

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

لبى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي رغبة الطفل عبد المحسن الدوسري، المصاب بالسرطان، والذي أبدى أمنيته في زيارة نادي النصر.

وقال الطفل عبد المحسن الدوسري في تصريحات تلفزيونية إنه يرغب في زيارة نادي النصر واللعب مع نجومه، خاصة وأنه أقوى من المرض ويريد هزيمة السرطان.

وأعلن مسلي آل معمر، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، موافقته على طلب الطفل، قائلا: ”الله يحفظك يا عبدالمحسن ويعطيك الصحة والعافية.. لأنك بطل نجوم النصر يتشرفون باللعب معك“.

واختتم: ”الله يحييك في النادي“.

يذكر أن الطفل عبد المحسن الدوسري تحدث في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل إصابته بسرطان الدم منذ عام، وذلك بالتزامن مع إصابة 400 ألف طفل سنوياً في العالم.

وقال الدوسري : ”أخبروني بأنني مصاب بسرطان بالدم“، أبلغوني بأنني أصبت بهذا المرض منذ حوالي عام، ولكن أهلي يشجعونني.

وحول فريقه المفضل، قال الدوسري: ”أشجع نادي النصر وأبي هدية من النصر، وهي كرة قدم، وزيارة النادي واللعب مع نجومه“.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 44 نقطة من 23 مباراة.

وتلقى النصر خسارة كبيرة أمام الهلال برباعية نظيفة، في ديربي الرياض في الجولة الـ23 من الدوري، كما خرج من مسابقتي كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

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