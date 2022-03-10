فيريرا يهاجم الكاف قبل مباراة الزمالك والوداد بدوري أبطال أفريقيا

وجه البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، نقدًا لاذعًا للاتحاد الأفريقي ”كاف“ بسبب عدم تطبيق تقنية الفيديو بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد فيريرا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه يجب أن يتم تطبيق تقنية الفيديو ”فار“ في دور المجموعات لدوري الأبطال، لأنه يعطي فرصة أكبر لتحقيق العدالة.

وأشار فيريرا إلى أن هناك ملاعب لا يتم فيها تطبيق تقنية الفيديو، لكن يجب أن يتم العمل على تطوير هذا الأمر.

وقال: ”يجب أن يكون هناك موقف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتطوير كرة القدم، واللاعب الذي يلعب في البطولات الأفريقية لا بد أن تكون لديه دوافع كبيرة، لأن هذا ما يفعله الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) حالياً“.

من جهة أخرى شدد فيريرا على صعوبة مباراة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها غداً الجمعة، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي ستقام بإستاد القاهرة.

وأوضح: ”توليت المسؤولية منذ 3 أيام، وفاز الوداد في لقاء الذهاب بثلاثية، وليس معنى ذلك أن الزمالك مطالب بالفوز بثلاثية، حيث نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء“.

وأضاف أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في لقاء الغد والحصول على النقاط الثلاث، موضحاً أنه لا يستطيع إجراء مقارنة بين الجيل الحالي، والجيل الذي تولى تدريبه في فترة ولايته الأولى.

وواصل: ”سأقوم بمثل ما فعلته في فترة تواجدي الأولى، وسيكون عملي هو ما قمت به وقتها، ولكن ستكون هناك متطلبات من كل لاعب“.

ويتصدر بيترو أتلتيكو الأنغولي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الوداد، الفائز بالبطولة عامي 1992 و2017، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي، الذي يظهر في هذا الدور لأول مرة، الترتيب بنقطة واحدة.

ويعاني الزمالك، الذي فاز باللقب 5 مرات، من البداية المخيبة في المجموعة، بعدما تعادل في أول جولتين مع بيترو أتلتيكو وساغرادا في البطولة، قبل أن يتلقى خسارة مدوية 1-3 أمام مضيفه الوداد، والتي تسببت في رحيل مدربه الفرنسي السابق باتريس كارتيرون، والتعاقد مع فيريرا، في ولايته الثانية مع الفريق ”الأبيض“، الذي قاده للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري المصري وكأس مصر) موسم 2014-2015.

وبات يتعين على الزمالك الفوز على نظيره المغربي، إذا أراد الحفاظ على آماله في الصعود للدور المقبل للبطولة التي يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه منذ 20 عاماً.